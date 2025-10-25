Este Motorola tan bueno como el iPhone 17 y cuesta menos: pantalla Super HD, gran procesador y batería para dos días

Motorola ha sido parte integral del desarrollo de la tecnología celular en las últimas dos décadas y, pese a un periodo de oscuridad que casi los lleva a la desaparición total, han sabido reinventarse y hoy han recuperado buena parte de su fama anterior, siendo una de las anclas, junto con Xiaomi, de esta edad dorada que vive la gama media.

Este 2025, la compañía estadounidense dio un paso atrás en cuanto a la gama alta desistiendo de lanzar el esperado Motorola Edge 60 Ultra, pero nos dejó un terminal sumamente poderoso como es el Motorola Edge 60 Pro, un celular con una brutal resistencia, así como una calidad casi insuperable en cada uno de sus apartados.

Pantalla, procesador y batería

Para comenzar, debemos decir que el Motorola Edge 60 Pro nos presenta una pantalla POLED de 6,67 pulgadas, junto con resolución Super HD, compatible con contenido en HDR10+, una notable tasa de refresco de 120 hercios, mientras que su brillo máximo alcanza los 4,500 nits, algo que no tiene ni el iPhone 17 Pro Max.

Cuando pasamos al rendimiento de este dispositivo, nos topamos con que cuenta con el chip MediaTek Dimensity 8350 Extreme, el cual le da una performance estable, fluida y sin parones, ideal para la multitarea como para los videojuegos. Asimismo, su RAM es de 12GB con LPDDR4X, así como 512GB de ROM con descargas uMCP.

La autonomía es otro de los grandes puntos a favor del Motorola Edge 60 Pro, dado que nos presenta una batería amplia de 6,000mAh, lo suficiente para utilizarlo por dos días seguidos, mientras que estará listo al 100 por ciento en uno 45 minutos gracias a su carga rápida de 80W, además de incluir de 15W de carga inalámbrica.

Resistencia brutal

La resistencia de este dispositivo es formidable, dado que nos presenta certificación IP68 e IP69, que no solo lo hace capaz de soportar el ingreso del polvo, la humedad y del agua, pudiendo ser sumergida sin temor a averías, pero también al agua calienta hasta los 80 grados.

Asimismo, nos topamos con certificado militar MIL-STD-810H, que lo convierte en un móvil anti golpes, contra caídas, pero también es resistente a los calores más extremos, los fríos bajo cero, a la vez de fuertes presiones a grandes latitudes.

Foto y video de calidad

La fotografía representa mejoras respecto a la generación pasada, por lo que en la parte trasera nos topamos con triple cámara, un lente principal de 50 megapíxeles con tecnología Sony LYTIA 700C, a la vez de ultra gran angular/macro de 50 megapíxeles, telefoto con zoom óptico 3X de 10 megapíxeles y frontal de 50 megapíxeles.

El video del Motorola Edge 60 Pro no nos decepcionará, pero solo puede grabar a una resolución máxima de 4K a 30fps, compatible con HDR10+, a la vez de estabilización electrónica lo que es un punto en contra no menor.

Software y actualizaciones

Cuando fue lanzado hace unos meses atrás, este Motorola cuenta con Android 15 con pocas modificaciones como sistema operativo, incluyendo Moto AI, la inteligencia artificial de la marca estadounidense, además de una política de actualizaciones de 3 años para el software y 4 para los parches de seguridad que, en lo personal, me parece poco, estando detrás de la competencia directa como es Honor y Samsung que son muchísimo más generosos en este aspecto.

¿Vale la pena el Motorola Edge 60 Pro?

En lo personal, la respuesta es sí, pues tienes un sistema operativo estable, una notable experiencia en la pantalla, un procesador todoterreno, así como una performance por varios días, todo ello sin dejar de lado que la inteligencia artificial es bastante útil para tareas esenciales. Si quieres comprarte el Motorola Edge 60 Pro, estos son sus precios: