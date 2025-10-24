- Hoy:
Este Motorola cuesta la mitad que el iPhone 17: lo supera con batería de 6,720mAh y brutal resistencia
Nuevamente, Motorola apuesta por un celular económico dotado de una batería en extremo voluminosa, pero también con una resistencia extrema a prueba de todo.
En la actualidad, el mercado de los teléfonos inteligentes nos debe garantizar un sinnúmero de factores que conlleven al buen rendimiento de estos dispositivos, entre ellos la batería es de los más importante, por lo que es crucial escoger uno posea autonomía estable y potente capaz de darnos tiempos de uso prolongados sin sufrir problemas.
Por ello, Motorola ha lanzado este 2025 un equipo con una batería enorme: el Motorola G86 Power que, además, cuenta con una de las mejores resistencias del planeta, sin dejar de lado su buen rendimiento para las tareas esenciales.
PUEDES VER: El Motorola con diseño en cuero, pantalla POLED, buena batería y mejor precio que el Samsung A36
Pantalla buena con mucha resistencia
El Motorola G86 Power cuenta con una pantalla POLED de 6,67 pulgadas, a la vez de estar acompañado con resolución Super HD de 1,220 x 2,712 píxeles, 120 hercios de tasa de refresco, pero también un brillo que muchos top de gama ya quisiera gracias a sus 4,500 nits.
El panel está protegido con Corning Gorilla Glass 7i que lo vuelve anticaídas, así como certificación IP68/IP69, para aguantar el ingreso del polvo, la humedad, así como del agua, siendo capaz de ser sumergido sin problemas de averías, así como resistir chorros de agua caliente hasta los 80 grados.
Del mismo modo, nos topamos con certificación militar MIL-STD-810H, aguantando sin problemas calores extremos, fríos brutales bajo cero, así como fuertes presiones a grandes latitudes.
Procesador competente y batería demencial
Al adentrarnos más en el Motorola G86 Power, nos topamos con el MediaTek Dimensity 7300 como procesador, a la vez de un RAM de 8GB más que suficiente para un usuario promedio, mientras que su almacenamiento llega a los 512GB, con posibilidad de ampliarlo con tarjetas microSD.
Del mismo modo, su autonomía es uno de sus puntos más atractivos, dado que posee una enorme batería de 6.720mAh que te dará potencia de uso para 2 días continuos. Sin embargo, nos parece poco, muy poco, haberlo dotado de 30W de carga rápida.
Buenos resultados con las cámaras
No esperemos en el apartado fotográfico un gran avance. Pero, pese a ello, no quedaremos decepcionados, ya que el lente principal viene con 50 megapíxeles Sony LYTIA 600, así como un gran angular/macro de 8 megapíxeles y frontal de 32 megapíxeles.
Del mismo modo, el Motorola G86 Power nos trae Android 15 puro, casi sin modificaciones, como sistema operativo, a la vez de tan solo 2 años para actualización del software como los parches de seguridad.
¿Merece la pena comprar el Motorola G86 Power ?
Después de todo lo visto, nos parece que el Motorola G86 Power es un celular bastante competente para el día a día, pero con un adicional y, sobre todo, a precio muy atractivo:
- Perú: desde los 1,149 soles.
- México: desde los 4,689 pesos.
- Colombia: desde los 1,049.050 pesos.
- España: desde los 289 euros (MediaMarkt)
