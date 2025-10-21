- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Barcelona vs Olympiacos
- América vs Puebla
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
¿Por qué gastar tanto dinero en un iPhone 17 si este Motorola de cuero lo supera en todo y es mucho más barato?
Si buscas un teléfono potente, de gran capacidad, con diseño premium y no quieres pagar tanto dinero. Este Motorola Edge 50 es ideal para ti. Conoce su destacada ficha técnica.
Si bien Motorola estuvo al borde la 'banca rota', recibió el apoyo de Lenovo para reflotar sus operaciones y luego de algunos años se están viendo frutos, ya que sus nuevos teléfonos no solo poseen un diseño premium, sino también incluyen tecnología de punta a precios muy accesibles.
En el 2024, la marca con capitales chinos presentó su nuevo y renovado Motorola Edge 50 5G, un teléfono forrado de cuero y una configuración impresionante. Este teléfono ha bajado mucho su precio y se ha convertido en la mejor alternativa en la gama media. ¿Quieres conocerlo en profundidad? Aquí todos los detalles técnicos a considerar antes de comprarlo.
PUEDES VER: Este Motorola de cuero no solo soporta agua: tiene pantalla ultra fluida, carga rápida y 5 años de actualizaciones
Motorola Edge 50: ficha técnica completa
Uno de los atributos más importantes del Motorola Edge 50 5G es su pantalla de tipo OLED con 6.7 pulgadas con resolución 1.5K con 1220 x 2712 pixeles. Además, este modelo llega con una tasa de refresco de 120Hz, un brillo máximo de 1600 nits y una protección Gorilla Glass 5.
La potencia de este Motorola llega de la mano del potente chip Snapdragon 7 Gen 1, acompañado de 12GB de RAM del tipo LPDDRX4, una memoria de 512GB de memoria y una batería de 5000 mAh y cargar de 68W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Este es el Motorola Edge 50. Foto: El Android Libre
Y si hablamos de las cámaras, este Motorola Edge 50 llega con cámara principal de 50MP con OIS, gran angular de 13MP, Teleobjetivo de 10MP y selfie de 32MP. Los videos que puedes registrar con este teléfono tendrán calidad 4K y sus fotografías son de alta definición.
¿Qué precio tiene el Motorola Edge 50? Actualmente podrás comprar este teléfono por 999 soles o 290 dólares en el mercado internacional. Sin duda una de las mejores alternativas en la gama media.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50