Olvídate del iPhone 17 Air: este Motorola ultra delgado tiene 4800 mAh, chip Snapdragon y cuesta 500 dólares

El pasado 9 de septiembre, Apple sorprendió al mundo al presentar su teléfono más potente y delgado, el iPhone 17 Air, un equipo con un grosor de 5.8 mm, cámara de 48MP y procesador Bionic A19 Pro, uno de los chips más avanzados.

Sin embargo, pese a que muchos usuarios quedaron fascinados con este equipo, otros también se han decepcionado enormemente puesto que este equipo solo cuenta con 2900 mAh de batería, algo insignificante para la tecnología que se maneja en pleno 2025. Esto ha generado que otras marcas inicien una carrera por demostrar que también manejan esta tecnología y que la pueden superar sin problemas.

Este es el caso de Motorola, la marca con capitales chinos que acaba de presentar en China su teléfono más delgado, el cual ha sido bautizado como Motorola Moto X70 Air, un dispositivo con un grosor de 6 mm y una configuración impresionante.

Y es que si bien este Moto X70 Air pertenece a la gama media, estará provisto del chip Snapdragon 7 Gen 4, además de 12GB de RAM, 256GB de memoria y una batería de 4800 mAh con carga de 68W por cable y 20W de forma inalámbrica.

¿Fanático de las fotografías? Este Motorola tendrá sensores de 50MP: lente principal, gran angular y selfie con esta calidad. Tendrás resultados increíbles tanto de día como de noche.

El hecho de que este Motorola sea ultra delgado no significa que no sea resistente, puesto que llegará con certificación IP67, IP68 e IP69. Por si fuera poco su pantalla de 6.7 pulgadas tendrá recubrimiento Gorilla Glass 7i anticaídas.

¿Qué precio tendrá este Motorola? Se estima que este Moto X70 Air llegará con precio de 500 dólares. Sin duda será una de las mejores alternativas para este 2025 y 2026, ya que en esta parte del planeta este Moto X70 Air será llamado Motorola Edge 70 5G.