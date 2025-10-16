Este Motorola PREMIUM ha bajado su precio y llega con chip Snapdragon 8 Gen2, 12GB de RAM y carga en 8 minutos
El Motorola Edge 40 Pro se ha convertido en el teléfono de gama alta más eficiente y barato que puedes comprar en 2025. Tiene performance gamer y cuesta un sencillo.
Apple y Samsung se han convertido en dos de las marcas de tecnología más destacadas del mercado. Sin embargo, la firma con capitales chinos, Motorola, les está quitando el terreno con uno de sus modelos más destacados, el Motorola Edge 40 Pro, un equipo premium que ha superado el tiempo y se ha vuelto una de las mejores opciones en pleno 2025.
Pese a que el Motorola Edge 40 Pro fue lanzado en 2023, es un smartphone de gran calidad que todavía tendrá unos 3 o 4 años de actualizaciones. Sin embargo, esto no es todo, su pantalla es de tipo pOLED de 6.67 pulgadas con resolución FullHD+ de 2400 x 1080 pixeles, además de una increíble tasa de refresco de 165Hz y una protección Gorilla Glass Victus anti golpes y caídas.
Si hablamos de potencia, este Motorola sobresale demasiado, puesto que llega con el potente chip Snapdragon 8 Gen 2, acompañado de 12GB de RAM, 256GB de memoria interna y una batería de 4600 mAh con carga de 125W, lo que significa que podrás tenerlo al 100% en 8 minutos o menos.
Este es el Motorola Edge 40 Pro. Foto: composición.
Sin embargo, esto no es todo ya que el Motorola Edge 40 Pro tiene un juego de cámaras bastante potente: snesor e 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP, lente Telefoto de 12MP y selfie de 60MP. Los sensores de este teléfono son impresionantes.
¿Qué precio tiena actualmente el Motorola Edge 40 Pro en Perú? Por este potente Android deberás pagar 2000 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 500 dólares. Sin duda una de las mejores opciones en la gama alta para este 2025.
