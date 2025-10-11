Este Motorola de cuero vegetal es ideal para usuarios exigentes y es BARATO: pantalla 144Hz, chip GAMER, 512GB y 5000 mAh

Los teléfonos de gama media son algunos de los equipos más cotizados en el mercado tecnológico, puesto que tienen gran potencia pero con precios reducidos. Este es el caso del Motorola Edge 50 Fusion, un smartphone con diseño premium que se ha ganado un merecido lugar puesto que tiene un procesador avanzado y amplia capacidad.

Si bien Motorola lanzó este 2025 una serie de teléfonos de gran capacidad, en 2024 presentó al mundo uno de los gama media más equilibrados, el cual combina una gran calidad, resistencia extrema y eficiencia para la utilización de aplicaciones avanzadas. Hoy en Libero.pe conocerás a detalle todos los pormenores del Motorola Edge 50 Fusion, el equipo que debes comprar si tienes un bajo presupuesto y no te quieres perder de nada.

Para empezar este análisis del Motorola Edge 50 Fusion debes de saber que este equipo pertenece a la gama media; sin embargo, pese a ello cuenta con una configuración destacable. Su pantalla es una de las más fluidas, 144Hz, tiene tecnología OLED, una resolución FullHD+ y un brillo máximo de 1600 nits.

Si hablamos de potencia, este Motorola llega con el procesador Snapdragon 7s Gen 2, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna y una batería de 5000 mAh con carga de 68W.

Este es el Motorola Edge 50 Fusion. Foto: Motorola.

Sin embargo, pese a que este teléfono no es especialista en fotografía o video, tiene un sensor de 50MP, un gran angular de 13MP y selfie de 32MP. Estas cámaras graban en 4K a 30fps y te ofrecen fotografías de primera.

¿Qué precio tiene el Motorola Edge 50 Fusion en 2025? Actualmente puedes comprar este equipo por 939 soles o 274 dólares en el mercado internacional.