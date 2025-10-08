- Hoy:
Este Motorola te hará olvidar al iPhone 17: cuerpo de cuero, pantalla 1.5K, procesador Snapdragon, 512GB y batería INFINITA
El iPhone 17 es uno de los teléfonos más completos, pero también es muy costoso. Este Motorola lo iguala en calidad y su precio es más reducido. El mejor Android que puedes tener en 2025.
Los teléfonos de Motorola se han posicionado en el mercado global, puesto que no solo sobresalen por su diseño de cuero vegetal o vegano, sino también por sus especificaciones elevadas y precio reducido.
En 2024, Motorola presentó al mundo su nueva familia Moto Edge 50 y el equipo más 'básico' ha resultado ser uno de los mejor diseñados puesto que no solo combina un diseño premium, sino también posee grandes prestaciones como un procesador GAMER, un amplio almacenamiento y una batería de larga duración. ¿Quieres saber más? Aquí todos los detalles.
Motorola Edge 50: ficha técnica detallada
Uno de los atributos más importantes del Motorola Edge 50 es su gran pantalla de 6.7 pulgadas con tecnología OLED una resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120Hz, además de un brillo máximo de 1600 nits.
Si hablamos de potencia, este Motorola llega con un procesador Snapdragon 7 Gen 1, además de 12GB de RAM 512GB de memoria interna y una batería de 5000 mAh con carga de 68W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Este es el Motorola Edge 50. Foto: Motorola
Pese a que el Motorola Edge 50 no está pensando para la creación de contenido multimedia, es decir que no tiene cámaras profesionales, posee un sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 13MP, lente Teleobjetivo de 10MP y selfie de 32MP. Videos en 4K a 30fps y fotografías con calidad de estudio fotográfico sí podrás tener.
¿Qué precio tiene actualmente el Motorola Edge 50? Por solo 999 soles, es decir unos 250 dólares, podrás comprar este equipo con gran calidad. Lo mejor es que ahora Motorola incluye funciones con IA y estas también están incluidas en este modelo.
