Este Motorola tiene más RAM que una computadora y cuenta con batería infinita: cuesta menos de $300

A solo dos meses de la llegada de la Navidad, muchas personas están pensando en renovar sus teléfonos y comprar uno que se adapte a sus necesidades. Es por ello que marcas como Samsung, Motorola, Honor, Oppo y ZTE están presentando nuevos equipos que resalten en calidad y bajo precio.

Hace solo algunas semanas, Motorola presentó el nuevo Moto G56, un smartphone que puede llegar a tener hasta 24GB de RAM y una batería impresionante que te durará más de dos días con una sola carga. Conoce todas las especificaciones en esta nota de Libero.pe.

Motorola G56: ficha técnica completa

Si eres fanático de los videojuegos y las películas, la pantalla del teléfono es importante y en este caso tenemos un panel LCD de 6.72 pulgadas, una resolución 100 x 2400 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz, además de una protección Gorilla Glass 7i.

¿Qué tan potente es el Motorola G56? En este caso tenemos un procesador Mediatek Dimensity 7060, con 12GB de RAM físico, 12GB de RAM virtual, además de 256GB de memoria y una batería de 5200 mAh con carga de 30W.

Este es el Motorola G56 Foto: Motorola

Para los fanáticos de las fotografías, el Motorola G56 tiene una cámara de 50MP, gran angular de 8MP y selfie de 32MP. NO PODRÁS grabar videos en 4K, pero sí tendrás filmaciones en 1080 a 60fps. Además, las fotografías son de un alto nivel.

¿Qué precio tiene el Motorola G56? Pese a ser un lanzamiento de 2025, este equipo cuesta 949 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 277 dólares.