Lo barato no tiene que ser malo: este Motorola tiene chip Snapdragon 256GB, cámara 4K y cuesta 100 dólares
Si buscas un smartphone de gran capacidad y bajo precio, ya NO LO HAGAS. El Motorola G84 es un excelente teléfono de gama media y aquí lo conocerás a fondo.
Los teléfonos de Motorola se han convertido en algunos de los smartphones de gama media mejor cotizados, puesto que estos modernos equipos no solo tienen gran calidad, sino también un precio bastante accesible, mucho más que Xiaomi o Samsung.
¿Estás buscando un smartphone de gran calidad y bajo precio? Pues bien, en este caso tenemos una excelente noticia, puesto que uno de los equipos mejor diseñados de Motorola ha bajado su precio al mínimo y este es el Motorola G84 5G, un equipo excepcional que te dará potencia y diseño, todo por menos de 100 dólares.
Motorola G84: ficha técnica completa
Pese a que el Motorola G84 es de gama media, tiene una configuración bastante potente y ni que decir del precio, ya que actualmente en el mercado peruano cuesta 409 soles, lo que al tipo de cambio no supera los 100 dólares. Pero, ¿es tan bueno como dicen?
Para empezar este análisis, debes saber que el Motorola G84 llega con pantalla OLED de 6.55 pulgadas con una resolución FullHD+, además de 120Hz de tasa de refresco y unos 240Hz de respeuesta táctil.
El Motorola G84. Foto: Motorola
Si hablamos de potencia, este Motorola de bajo precio llega con procesador Snapdragon 695, 12GB de RAM, 256GB de memoria interna, además una batería de 5000 mah y carga de 33W por cable.
Por último, si hablamos de cámaras, el Motorola G84 llega con dos sensores de alta calidad. En primer lugar una cámara de 50MP con OIS y un ultra gran angular de 8MP. Si hablamos de lentes selfie, tenemos un sensor de 16MP. NO te permite grabar en 4k, pero en lugar de ello tendrás videos en 1080 pixeles a 60fps y fotografías de alta resolución tanto de día como de noche.
Toda esta combinación hace posible que el Motorola G84 sea uno de los teléfonos de gama media más equilibrados del mundo. ¿Qué te parece?
