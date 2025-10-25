- Hoy:
iPhone 16 Pro Max vs. Motorola RAZR 60 Ultra: son considerados como dos de los mejores teléfonos del mundo, pero solo uno es la mejor opción
Este iPhone tiene un juego de cámaras impresionante y el Moto Rarz es plegable con potencia gamer. ¿Cuál debería comprar? Aquí conocerás sus especificaciones.
Pese a que Apple acaba de presentar al mundo su nuevo iPhone 17 Pro Max, lo cierto es que este equipo tiene un precio demasiado elevado, por lo que el modelo anterior, el iPhone 16 Pro Max se ha convertido en la mejor alternativa, puesto que tiene una configuración impresionante, cámaras 4K a 60fps y también se actualiza al iOS 26 para ofrecer una mejor interfaz a los usuarios.
Sin embargo, entre los teléfono Android también existen diferentes modelos emblemáticos que te podrían interesar. Si estás dispuesto a comprar un plegable, tal vez deberías dirigir tu interés por el Motorola RAZR 60 Ultra, ya que no solo se trata de un smartphone con pantalla flexible, sino que incluye el procesador Snapdragon 8 Elite y una configuración impresionante.
PUEDES VER: Este Motorola tiene batería INFINITA de 6720 mAh, pantalla ultra fluida, cámara SONY y cuesta menos de $300
¿Cuál de estos dos equipos con calidad premium debería comprar este 2025? En esta nota de Libero.pe haremos una comparación entre las características del Motorola RAZR 60 Ultra y el iPhone 16 Pro Max, para que de esta forma sepas qué decisión tomar.
Motorola RAZR 60 Ultra vs. iPhone 16 Pro Max: versus de especificaciones
Una de las mas grandes diferencias entre el Motorola RAZR 60 Ultra y el iPhone 16 Pro Max radica en su sistema operativo, ya que mientras que uno tiene Android 16, el otro se acaba de actualizar al iOS 26. Sin embargo, esta no es la única distinción que exixte entre ambos equipos.
A continuación te vamos a dejar un cuadro en el que hemos comparado las especificaciones técnicas entre ambos smartphones. Detalles como pantalla, procesador, cámaras, batería y precio serán importantes para poder elegir la mejor alternativa. La decisión final está en tus manos.
|Características
|iPhone 16 Pro Max
|Motorola RAZR 60 Ultra
|Dimensiones
|159,9 x 76,7 x 8.3 mm
|Plegado: 73,99 x 88,12 x 15,69 mm
Desplegado: 73,99 x
|Peso
|227 g
|199 gr
|Pantalla y dimensiones
|6,9 pulgadas Super Retina XDR
120Hz, 2000 nits brillo
|AMOLED LTPO de 7 pulgadas
Tasa de refresco: hasta 165 Hz
Brillo pico: 4.500 nits
pOLED de 4 pulgadas
Tasa de refresco: hasta 165 Hz
Brillo pico: 3.000 nits
Gorilla Glass Ceramic
|Resolución y densidad
|2.622 x 1.206 pixels
|Resolución Super HD (1.224p)
|Procesador
|Apple A18 Pro
| Snapdragon 8 Elite
GPU Adreno
|Memoria RAM
|8 GB
|
16 GB LPDDR5x
RAM virtual
|Sistema operativo
|iOS 18
|Android 16 My UX
|Almacenamiento interno
256/512 GB/1 TB
|
512 GB UFS 4.0
|Cámaras
|Principal: 48 MP, f/1.78, OIS
Ultra gran angular: 48 MP, f/2.2
Teleobjetivo: 12 MP, f/2.8 5X
Selfie: 12 MP, f/2.2
|Angular 50 MP f/1.8, PDAF, OIS, Pantone Validated
Gran angular: 50 MP, f/2.0, FOV 122º, macro
Vídeo: 8K@30 FPS
Selfie: 50 MP f/2.0
|Batería
|4.760 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C
| 4.700 mAh
Carga rápida 68W
Carga inalámbrica 30W
Carga inalámbrica inversa 5W
|Precio
|Desde 1500 dólares, 6500 soles
|Desde 1477 dólares, 4999 soles
|Otros detalles
|IP68
Sonido estéreo
FaceID
Botón de acción
Control de cámara
| 5G NSA/SA
WiFi
GPS
USB tipo C
NFC
