0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y Tabla del Clausura tras triunfo de la U

iPhone 16 Pro Max vs. Motorola RAZR 60 Ultra: son considerados como dos de los mejores teléfonos del mundo, pero solo uno es la mejor opción

Este iPhone tiene un juego de cámaras impresionante y el Moto Rarz es plegable con potencia gamer. ¿Cuál debería comprar? Aquí conocerás sus especificaciones.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 16 Pro Max de Apple y el Motorola RAZR 60 Ultra.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 16 Pro Max de Apple y el Motorola RAZR 60 Ultra. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Pese a que Apple acaba de presentar al mundo su nuevo iPhone 17 Pro Max, lo cierto es que este equipo tiene un precio demasiado elevado, por lo que el modelo anterior, el iPhone 16 Pro Max se ha convertido en la mejor alternativa, puesto que tiene una configuración impresionante, cámaras 4K a 60fps y también se actualiza al iOS 26 para ofrecer una mejor interfaz a los usuarios.

Sin embargo, entre los teléfono Android también existen diferentes modelos emblemáticos que te podrían interesar. Si estás dispuesto a comprar un plegable, tal vez deberías dirigir tu interés por el Motorola RAZR 60 Ultra, ya que no solo se trata de un smartphone con pantalla flexible, sino que incluye el procesador Snapdragon 8 Elite y una configuración impresionante.

El Motorola G86 Power 5G es uno de los teléfonos de gama media con la batería más amplia de 6720 mAh y gran potencia.

PUEDES VER: Este Motorola tiene batería INFINITA de 6720 mAh, pantalla ultra fluida, cámara SONY y cuesta menos de $300

¿Cuál de estos dos equipos con calidad premium debería comprar este 2025? En esta nota de Libero.pe haremos una comparación entre las características del Motorola RAZR 60 Ultra y el iPhone 16 Pro Max, para que de esta forma sepas qué decisión tomar.

Motorola RAZR 60 Ultra vs. iPhone 16 Pro Max: versus de especificaciones

Una de las mas grandes diferencias entre el Motorola RAZR 60 Ultra y el iPhone 16 Pro Max radica en su sistema operativo, ya que mientras que uno tiene Android 16, el otro se acaba de actualizar al iOS 26. Sin embargo, esta no es la única distinción que exixte entre ambos equipos.

A continuación te vamos a dejar un cuadro en el que hemos comparado las especificaciones técnicas entre ambos smartphones. Detalles como pantalla, procesador, cámaras, batería y precio serán importantes para poder elegir la mejor alternativa. La decisión final está en tus manos.

CaracterísticasiPhone 16 Pro MaxMotorola RAZR 60 Ultra
Dimensiones159,9 x 76,7 x 8.3 mmPlegado: 73,99 x 88,12 x 15,69 mm
Desplegado: 73,99 x
Peso227 g199 gr
Pantalla y dimensiones6,9 pulgadas Super Retina XDR
120Hz, 2000 nits brillo		AMOLED LTPO de 7 pulgadas
Tasa de refresco: hasta 165 Hz
Brillo pico: 4.500 nits

pOLED de 4 pulgadas
Tasa de refresco: hasta 165 Hz
Brillo pico: 3.000 nits
Gorilla Glass Ceramic
Resolución y densidad2.622 x 1.206 pixels Resolución Super HD (1.224p)
ProcesadorApple A18 Pro Snapdragon 8 Elite
GPU Adreno
Memoria RAM8 GB
16 GB LPDDR5x
RAM virtual
Sistema operativoiOS 18Android 16 My UX
Almacenamiento interno
256/512 GB/1 TB
512 GB UFS 4.0
CámarasPrincipal: 48 MP, f/1.78, OIS
Ultra gran angular: 48 MP, f/2.2
Teleobjetivo: 12 MP, f/2.8 5X
Selfie: 12 MP, f/2.2		Angular 50 MP f/1.8, PDAF, OIS, Pantone Validated
Gran angular: 50 MP, f/2.0, FOV 122º, macro
Vídeo: 8K@30 FPS
Selfie: 50 MP f/2.0
Batería4.760 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C		 4.700 mAh
Carga rápida 68W
Carga inalámbrica 30W
Carga inalámbrica inversa 5W
PrecioDesde 1500 dólares, 6500 solesDesde 1477 dólares, 4999 soles
Otros detallesIP68
Sonido estéreo
FaceID
Botón de acción
Control de cámara		 5G NSA/SA
WiFi
GPS
USB tipo C
NFC
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Este iPhone está barato en 2025 y es una bestia: graba en 4k/60fps, pantalla OLED y procesador PRO

  2. El precio del iPhone 15 baja al mínimo histórico y dispara ventas del teléfono de Apple con cámara 4K de nivel cine

  3. Google Maps: visita desolada carretera, hace zoom y capta extraña 'criatura' con inusual aspecto

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano