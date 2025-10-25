iPhone 16 Pro Max vs. Motorola RAZR 60 Ultra: son considerados como dos de los mejores teléfonos del mundo, pero solo uno es la mejor opción

Pese a que Apple acaba de presentar al mundo su nuevo iPhone 17 Pro Max, lo cierto es que este equipo tiene un precio demasiado elevado, por lo que el modelo anterior, el iPhone 16 Pro Max se ha convertido en la mejor alternativa, puesto que tiene una configuración impresionante, cámaras 4K a 60fps y también se actualiza al iOS 26 para ofrecer una mejor interfaz a los usuarios.

Sin embargo, entre los teléfono Android también existen diferentes modelos emblemáticos que te podrían interesar. Si estás dispuesto a comprar un plegable, tal vez deberías dirigir tu interés por el Motorola RAZR 60 Ultra, ya que no solo se trata de un smartphone con pantalla flexible, sino que incluye el procesador Snapdragon 8 Elite y una configuración impresionante.

¿Cuál de estos dos equipos con calidad premium debería comprar este 2025? En esta nota de Libero.pe haremos una comparación entre las características del Motorola RAZR 60 Ultra y el iPhone 16 Pro Max, para que de esta forma sepas qué decisión tomar.

Motorola RAZR 60 Ultra vs. iPhone 16 Pro Max: versus de especificaciones

Una de las mas grandes diferencias entre el Motorola RAZR 60 Ultra y el iPhone 16 Pro Max radica en su sistema operativo, ya que mientras que uno tiene Android 16, el otro se acaba de actualizar al iOS 26. Sin embargo, esta no es la única distinción que exixte entre ambos equipos.

A continuación te vamos a dejar un cuadro en el que hemos comparado las especificaciones técnicas entre ambos smartphones. Detalles como pantalla, procesador, cámaras, batería y precio serán importantes para poder elegir la mejor alternativa. La decisión final está en tus manos.