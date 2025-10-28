- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Al Nassr vs Al Ittihad
- Mineiro vs Ind. del Valle
- Banco de la Nación
iPhone 17 vs. Honor 400 Pro: cuál de estos equipos tiene mejor cámara, procesador, batería y cuesta menos
¿Quieres comprar uno de estos teléfonos, pero no sabes cuál elegir? Conoce cuál tiene mejores características y cuál deberías comprar en 2025.
Apple renovó su catálogo de teléfonos más TOP con cuatro nuevos modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. De estos equipos, el que ha llamado más la atención es el iPhone 17, puesto que su precio no es tan elevado y combina una configuración impresionante que podría dejar en ridículo a otros dispositivos del mismo precio.
Por su parte, Honor ha sorprendido al mundo con su nuevo teléfono de gama alta de este 2025, el Honor 400 Pro, un equipo tan avanzado que llega con un chip Snapdragon 8 Gen 3, una poderosa batería de 5300 mAh con carga de 100W y un juego de cámaras de 200MP con OIS y calidad 4K.
PUEDES VER: Si tu teléfono no puede hacer llamadas ni conectarse a Internet: CORRE y revisa tu CUENTA BANCARIA
¿Cuál de estos dos teléfonos debería comprar? ¿El iPhone 17 o el Honor 400 Pro? Cabe señalar que ambos dispositivos tienen una gran performance, pero sus diferencias también son muy marcadas. Conoce los detalles completos de estos dos smartphones que hoy se enfrentan en este VERSUS extremo.
iPhone 17 vs. Honor 400 Pro: comparativa completa
Para saber cuál de estos dos teléfonos te conviene más, vamos a realizar una comparación entre todas sus especificaciones tales como pantalla, procesador, batería, cámara, sistema operativo, entre otros detalles. De ti dependerá definir cuál te conviene más, el Honor 400 Pro o el iPhone 17, en base a sus especificaciones.
|Características
|Honor 400 Pro
|iPhone 17 de Apple
|Dimensiones
|160.8 x 76 x 8.3mm
|149,6 x 71,5 x 8 mm
|Peso
|202 gramos
|177 gramos
|Pantalla y dimensiones
| 6,7 pulgadas
AMOLED
120 Hz
PWM Dimming de 3840 Hz
Brillo pico de hasta 5.000 nits
|LTPO OLED 6,3 pulgadas Super Retina XDR, 120 Hz
3.000 nits de brillo pico
Dolby Vision HDR
|Resolución y densidad
|1280 x 2800 pixeles
|2.622 x 1.206 px (458 ppp)
|Procesador
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
|Apple A19 Bionic
|Memoria RAM
|12 GB RAM
|12 GB RAM
|Sistema operativo
| MagicOS 9
Android 15
|iOS 26
|Almacenamiento interno
|512 GB
|256 / 512 GB
|Cámaras
|Principal: 200 MP f/1.9
Telefoto: 50 MP f/1.9 telefoto 3x
Gran Angular: 12 MP f/2.2
Selfie: 50 MP
|Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Ultra gran angular: 12 MP, 13 mm, f/2.2
(Teleobjetivo 2x de 12 MP gracias al sensor Quad Pixel)
Zoom óptico 2x
Selfie: True Depth 18 MP, f /1.9
|Batería
|5.300mAh
100W carga rápida por cable
50W inalámbricos
|3.988 mAh
Carga rápida de 40W con conexión USB - C
|Precio
|Desde 2899 soles o 850 dólares
|Desde 1262 dólares, 4399 soles
|Otros detalles
|WiFi 7
5G SA/NSA
Bluetooth 5.4
|Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50