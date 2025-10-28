0

iPhone 17 vs. Honor 400 Pro: cuál de estos equipos tiene mejor cámara, procesador, batería y cuesta menos

¿Quieres comprar uno de estos teléfonos, pero no sabes cuál elegir? Conoce cuál tiene mejores características y cuál deberías comprar en 2025.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 17 de Apple y Honor 400 Pro 5G.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 17 de Apple y Honor 400 Pro 5G. | Foto: composición/Daniel Robles
Apple renovó su catálogo de teléfonos más TOP con cuatro nuevos modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. De estos equipos, el que ha llamado más la atención es el iPhone 17, puesto que su precio no es tan elevado y combina una configuración impresionante que podría dejar en ridículo a otros dispositivos del mismo precio.

Por su parte, Honor ha sorprendido al mundo con su nuevo teléfono de gama alta de este 2025, el Honor 400 Pro, un equipo tan avanzado que llega con un chip Snapdragon 8 Gen 3, una poderosa batería de 5300 mAh con carga de 100W y un juego de cámaras de 200MP con OIS y calidad 4K.

¿Cuál de estos dos teléfonos debería comprar? ¿El iPhone 17 o el Honor 400 Pro? Cabe señalar que ambos dispositivos tienen una gran performance, pero sus diferencias también son muy marcadas. Conoce los detalles completos de estos dos smartphones que hoy se enfrentan en este VERSUS extremo.

iPhone 17 vs. Honor 400 Pro: comparativa completa

Para saber cuál de estos dos teléfonos te conviene más, vamos a realizar una comparación entre todas sus especificaciones tales como pantalla, procesador, batería, cámara, sistema operativo, entre otros detalles. De ti dependerá definir cuál te conviene más, el Honor 400 Pro o el iPhone 17, en base a sus especificaciones.

CaracterísticasHonor 400 ProiPhone 17 de Apple
Dimensiones 160.8 x 76 x 8.3mm 149,6 x 71,5 x 8 mm
Peso202 gramos177 gramos
Pantalla y dimensiones 6,7 pulgadas
AMOLED
120 Hz
PWM Dimming de 3840 Hz
Brillo pico de hasta 5.000 nits 		LTPO OLED 6,3 pulgadas Super Retina XDR, 120 Hz
3.000 nits de brillo pico
Dolby Vision HDR
Resolución y densidad 1280 x 2800 pixeles2.622 x 1.206 px (458 ppp)
Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Apple A19 Bionic
Memoria RAM12 GB RAM12 GB RAM
Sistema operativo MagicOS 9
Android 15 		iOS 26
Almacenamiento interno 512 GB 256 / 512 GB
CámarasPrincipal: 200 MP f/1.9
Telefoto: 50 MP f/1.9 telefoto 3x
Gran Angular: 12 MP f/2.2
Selfie:  50 MP 		Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Ultra gran angular: 12 MP, 13 mm, f/2.2
(Teleobjetivo 2x de 12 MP gracias al sensor Quad Pixel)
Zoom óptico 2x
Selfie:  True Depth 18 MP, f /1.9
Batería5.300mAh
100W carga rápida por cable
50W inalámbricos 		3.988 mAh
Carga rápida de 40W con conexión USB - C
PrecioDesde 2899 soles o 850 dólaresDesde 1262 dólares, 4399 soles
Otros detallesWiFi 7
5G SA/NSA
Bluetooth 5.4 		Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

