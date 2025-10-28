Si tu teléfono no puede hacer llamadas ni conectarse a Internet: CORRE y revisa tu CUENTA BANCARIA

No hay duda que los smartphones se han convertido en los aparatos electrónicos más utilizados del planeta. Según el último reporte internacional, existen más de 7200 millones de smartphones en todo el mundo, por lo que los cyber delincuentes buscan de cualquier forma vulnerar estos equipos para así robar información privada y tener acceso a cuentas bancarias, pagos online, tiendas virtuales de videojuegos y hasta membresías de plataformas de streaming como Netflix, Prime o HBO Max.

Si bien existen múltiples modalidades de Cyber robo, lo cierto es que se está 'poniendo de moda' una nueva, la cual es muy probable que puedas 'caer', sobretodo en estas fiestas de fin de año que ahora llegan.

¿Alguna vez has escuchado hablar del SIM swapping? Seguramente pensarás que es una nueva aplicación o una red social emergente. En realidad se trata de una modalidad reciente.

El SIM swapping es una modalidad de estafa que reemplaza tu SIM, tu chip de teléfono, tu número y con eso los cyberdelincuentes pueden tener acceso a tu cuenta bancaria para robarte hasta el último centavo.

¿Cómo los delincuentes logran que una persona caiga en el SIM swapping?

La forma más común es mediante un LINK, usualmente puedes recibir un correo electrónico o mensaje de texto con una promoción INSUPERABLE, la cual hace que des clic y accedan a toda tu informción como datos de domicilio, cuentas de banco y hasta pueden cambiar el chip de tu teléfono y así acceder a todo.

Otra manera de caer en el SIM swapping, es por olvido. ¿Cómo así? Si compras un chip en la calle y te olvidas pagarlo, ese numero a los 90 dias queda libre y se le asigna a otra persona que sin saberlo tendrá acceso a todos tus datos personales.

¿Cómo saber si he sido víctima de SIM swapping?

El primer indicio de haber caído en SIM swapping es que durante el intercambio de SIM, no podrás realizar llamadas telefónicas ni enviar mensajes de texto. Este se da cuando los estafadores han desactivado tu SIM y están utilizando tu número de teléfono. Otro 'síntoma' se da cuando tu proveedor de teléfono te notifica que tu tarjeta SIM o teléfono se ha activado en otro dispositivo, es decir, te notifican la actividad en otro lugar.

Si tus contraseñas o usuario ya no funcionan para tus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito y, por lo tanto, no puedes acceder a las cuentas debes ponerte de inmediato en contacto con tu entidad bancaria para verificar que no has sido víctima de la estafa.

Te recomendamos usar 'autenticadores' para generar un código de verificación al momento de iniciar sesión en tus cuentas. Cambia regularmente las contraseñas y evita visitar páginas de dudosa procedencia. Tener un antivirus instalado en tu computadora también ayuda demasiado y ESET Nod32 es uno de los más eficientes. Los cyber delincuentes estarán atentos para robar tus datos y sacar el mayor dinero posible.