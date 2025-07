Cómo conectar el celular al Wifi sin saber la contraseña y tener Internet GRATIS

El mercado de los smartphones sigue en crecimiento y es por ello que cada día que pasa millones de usuarios hacen uso del Internet para sacarle el máximo provecho a este tipo de aparatos electrónicos, ya que la mayoría de herramientas de estos dispositivos, hacen uso de forma total o parcial de una conexión a la red.

Si eres de las personas que tiene un plan de datos limitado y necesita hacer uso de Internet, estás de suerte, ya que hoy conocerás cómo conectarte al Wifi cualquier lugar, sin necesidad de una clave. Lo mejor de todo es que es totalmente GRATIS y totalmente seguro.

Con el botón de WPS

Wifi Protected Setup o WPS es un botón ubicado en el router de Internet, con el cual podrás conectarte a Internet sin tener que ingresar la contraseña del Wifi. Solo deberás pulsarlo y buscar redes WPS cercanas en tu Android. De esta forma podrás conectarte rápido y totalmente seguro.

Con el código QR del router Wifi

Por si no lo has notado, algunos router de Wifi tienen un código QR en un lado del equipo. Solo con escanear este código QR podrás conectarte a la red. Es sencillo y no necesitas más que usar tu cámara.

Con el Quick Share

Quick Share también es conocido como el AirDrop de Android. Puedes conectarte al Wifi directamente desde la información de la red, con el botón Compartir. De esta forma podrás tener conexión a la red, pero eso sí, necesitarás de alguien que ya tenga acceso a esta red.