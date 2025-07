Tengo internet, pero no puedo navegar: aplica este truco para usar los datos de tu celular sin problemas

Aunque no siempre se puede captar ni mantener la mejor señal de internet, sí resulta importante saber cuál es el truco que se debe aplicar para recuperar el acceso en caso de pérdida. Muchas veces se presenta este problema a pesar de tener conexión 4G o 5G usando los datos móviles en el celular.

Si no puedes tener acceso a internet en tu celular, ya sea Android o iOS, y no puedes navegar en ningún sitio web o aplicación, el problema no necesariamente podría ser que te quedaste sin datos, sino una configuración que cambiará tu vida para siempre.

No me funcionan los datos móviles en mi celular

Un indicador fuerte de una mala conexión es que las descargas no se ejecutan y a pesar de esperar un tiempo, se mantiene en 0%. El mensaje de "enviando" puede ser infinito si estás intentando usar aplicaciones como WhatsApp para hablar con otras personas.

Si alguna vez te quedaste sin internet y no es necesariamente porque se te acabaron los megas, hay algo que está fallando. Para solucionar este problema, es importante que realices los siguientes pasos porque en cuestión de segundos podrás recuperar el acceso a internet.

Desliza el sistema de control y activa el modo avión en tu celular.

Espera aproximadamente 10 segundos para desactivar el modo avión y volver a la normalidad.

Comprueba si los problemas de conexión fueron solucionados.

Conoce cómo funciona el modo avión. | Foto: Captura

Este truco es uno de los más usados si es que crees que te quedaste sin datos móviles. Evidentemente, esto no funcionará si es que tu paquete de internet se acabó o te pasaste de la fecha límite para pagar tu deuda con el operador.