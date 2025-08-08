Los 5 celulares OPPO buenos y baratos que te recomiendo este 2025: son mejores que el Samsung A56 y Samsung S24 fe

Todo el mundo habla de terminales potentes de marca conocidas como Motorola, Samsung o Xiaomi, principalmente en la gama media, pero, lo cierto es que existen fabricantes que están haciendo las cosas bien, incluso, mejor que muchos de los nombres que acabamos de mencionar: el mejor ejemplo es OPPO.

La marca china sigue en dura pelea por consolidarse en el mercado occidental, y va a buen paso con su voluminoso catálogo de gama media que sorprende a todo el que los pruebe. Por ello, tomamos 5 ejemplos de smartphones calidad-precio. Estamos seguros que después de esta nota querrás comprarte alguno de estos:

OPPO Reno 13

El OPPO Reno 13 tiene pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas con resolución FullHD de 2,760 x 1,256 píxeles, HDR10+, 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), protección Gorilla Glass 7i, con tasa de refresco de 120 hercios (Hz), 1,200 nits de brillo máximo. Procesador MediaTek Dimensity 8350, RAM de 12GB/16GB, así como memoria interna (ROM) de 256GB/512GB/1TB. Batería de 5,600mAh, carga rápida de 80W. Cámara principal de 50MP, ultra gran angular de 8MP, frontal de 50MP. Software ColorOSD 15 basado en Android 15. Resistencia acuática IP69.

OPPO Reno 13F

El OPPO Reno 13F viene con pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución FullHD+ de 2,400 x 1,080 píxeles, 394 ppp, tasa de refresco de 120Hz, HDR10+, protección DragonTrail Star 2. Procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, RAM de 12GB, ROM de 256GB (ampliable con microSD). Cámara principal de 50MP, ultra gran angular de 8MP, macro de 2MP, frontal de 32MP. Batería de 5,800mAh, carga rápida de 45W. Software ColorOS 15 basado en Android 15 con OPPO AI. Resistencia acuática de IP69.

OPPO Reno 12

El OPPO Reno 12 trae pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 120Hz, 1,200 nits de brillo máximo, protección Corning Gorilla Glass 7i. Procesador MediaTek Dimensity 7300, RAM de 12GB/16GB, ROM de 256GB/512GB. Cámara principal de 50MP, ultra gran angular de 8MP, macro de 2MP, frontal de 32MP. Batería de 5,000mAh, carga rápida de 80W. Software ColorOS 14.1 basado en Android 14. Resistencia acuática IP65.

OPPO Reno 12F

El OPPO Reno 12F cuenta con pantalla OLED plana de 6,67 pulgadas, con resolución FullHD+ de 1,080 x 2,4000 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, 394 ppp, 2,100 nits de brillo máxima. Procesador MediaTek Dimensity 6300 (5G), Qualcomm Snapdragon 685 (4G) , RAM de 8GB, ROM de 256GB. Cámara principal de 50MP, macro de 2MP, ultra gran angular de 8MP, frontal de 32MP. Batería de 5,000mAh, carga rápida de SUPERVOOC de 45W. Software ColorOS 14 basado en Android 14. Resistencia acuática IP64.

OPPO A5 Pro

El OPPO A5 Pro posee pantalla LCD de 6,67 pulgadas, con resolución FullHD+ de 720 x 1,604 píxeles, 264 de ppp, tasa de refresco de 120HZ, 1,000 nits de brillo máximo, protección Corning Gorilla Glass 7i. Procesador MediaTek Dimensity 6300 (5G), Snapdragon 6s 4G Gen 1 (4G), RAM de 8GB, ROM de 256GB.Cámara principal de 50MP,. monocromático de 2MP, frontal de 8MP. Batería de 5,800mAh, carga rápida SUPERVOOC de 45W. Software ColorsOS 15 basado en Android 15. Resistencia acuática IP69