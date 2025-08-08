Este Motorola es rival directo del Samsung A26: procesador Snapdragon, memoria de 1TB y carga INALÁMBRICA

Motorola se ha destacado desde hace años por darnos celulares muy interesantes que siempre llaman la atención de millones de personas alrededor del mundo y este 2025 no ha sido la excepción, dado que cuenta con un terminal de gama media sumamente atractivo como es el Motorola G75.

Se trata de un celular con una ficha técnica sorprendente, destacando por su procesador, su óptimas cámaras y una política de actualizaciones que pocas veces se ha visto en la gama media de esta marca.

Características del Motorola G75

Para comenzar, debemos decir que el Motorola G75 cuenta con una pantalla IPS LCD de 6,78 pulgadas, a la vez de resolución FullHD+, junto con 1,000 nits de brillo máximo, a la vez de protección anticaídas de 1,000 nits y certificación IP68 que lo hace resistente al agua.

Del mismo modo, este terminal cuenta con procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, a la vez de RAM de 8GB con LPDDRX ampliable con RAM Boost (ya activado en el dispositivo), así como una memoria interna de 256GB con tecnología UFS 2.2 que puedes ampliar hasta los 1TB con tarjetas microSD.

Por otro lado, la autonomía del Motorola G75 es muy buena, dado que tiene batería de 5,000mAh, además de carga rápida de 30W, así como carga inalámbrica de 15W (algo poco común en esta gama). Es decir, que el celular estaría cargado al 100 por ciento en unos 60 minutos, aproximadamente.

Respecto a la fotografía, el Motorola G75 te dará resultados decentes con su doble cámara trasera, que cuenta con 50 megapíxeles de lente principal, ultra gran angular de 8 megapíxeles, frontal de 16 megapíxeles, así como grabación de video llega a los 4K a 30fps con estabilización eléctrica (EIS).

El sistema operativo de este dispositivo estadounidense es Android 14 puro, casi sin modificaciones, pero con una voluminosa política de actualizaciones de 5 años de soporte para software y parches de seguridad.

No menos importante es que el Motorola G75 viene con certificación militar MIL-STD-810H, es decir que es soporta sin problemas calores extremos, fríos bajo cero, grandes presiones atmosféricas.

Precio del Motorola G75 en 2025

Para comprar el Motorola G75 este 2025, en México lo encuentras desde los 3,488 pesos; en Perú desde los 839 soles; en Colombia desde los 823.900 pesos; en España desde los 228 euros (Amazon).