Ni Samsung A36, ni Motorola G85: este Xiaomi es el gama media económico más potente del 2025

Hoy te vamos a presentar uno de los celulares que mayor entusiasmo causa entre los especialistas por su ficha técnica superlativa en comparación con su precio de infarto: se trata del Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, celular que, aunque no lo creas, es para no pocos una mejor comprar que su hermano mayor: el Redmi Note 14 Pro Plus.

Pantalla, procesador y batería del Xiaomi Redmi Note 14 Pro

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro cuenta con 190 gramos, con pantalla CrystalRes AMOLED de 6,67 pulgadas, con notable resolución de 1,5K de 2,712 x 1,220 píxeles, a la vez de una tasa de refresco de 120 hercios para ver contenido con mucha fluidez, 3,000 nits de brillo máximo, algo raro de encontrar en este rango de precio, así como protección anticaídas Corning Gorilla Glass Victus 2, así como resistencia acuática IP68.

Por otro lado, su procesador es el MediaTek Dimensity 7300 Ultra que va sobrado con videojuegos pesados, la multitarea, sin lag ni calentamientos. Su RAM es de 8GB y 12GB con LPDDR4X, a la vez de memoria interna de 256GB y 512GB con tecnología UFS 2.2.

Seguidamente, la autonomía del Xiaomi Redmi Note 14 Pro ha evolucionado con batería de 5,110mAh, que te dará potencia para todo el día, a la vez de una carga rápida de 45W que garantizan que el terminal esté cargado al 100 por ciento en uno 55 minutos.

Foto y software del Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Por su parte, la fotografía del Xiaomi Redmi Note 14 Pro nos trae triple cámara trasera, con lente principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles, frontal de 20 megapíxeles.

Sobre el video, este terminal permite grabar, solo en la cámara principal, a una resolución máxima de 4K a 30fps, mientras que el ultra gran angular como el sensor selfie, solo llega a los 1080p a 30fps/60fps, respectivamente.

Su sistema operativo es HyperOS basado en Android 14, a la vez de contar con una política de actualizaciones de 4 años para soporte para software, a la vez de 5 años para lo que son los parches de seguridad.

Precio del Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Para adquirir este 2025 el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, en México lo venden desde los 5,903 pesos; en Perú desde los 1,029 soles; en Colombia desde los 1,099.900 pesos; en España desde los 250 euros (Amazon).