Este Honor con pantalla indestructible cuesta $300 y tiene batería que dura 3 días, 512GB y cámara 108MP

El Honor Magic 7 Lite es un teléfono muy resistente y además incluye un chip Snapdragon de gran calidad. Lo mejor es que es barato y tiene batería infinita.

Daniel Robles
El Honor Magic 7 Lite es uno de los mejores teléfonos de gama media con pantalla indestructible, procesador gamer y cámaras de alta calidad.
El Honor Magic 7 Lite es uno de los mejores teléfonos de gama media con pantalla indestructible, procesador gamer y cámaras de alta calidad.
Desde que se separó de Huawei, la marca china Honor, ha demostrado que tiene la tecnología suficiente para resaltar en la gama media y su nuevo equipo, el Honor Magic 7 Lite, se ha convertido en uno de los gama media más potentes y baratos que puedes comprar en 2025.

Y es que el Honor Magic 7 Lite no solo tiene una pantalla AMOLED de alto brillo, sino también una resistencia extrema a golpes y caídas, además de una batería casi infinita, ya que te durará entre 2 a 3 días con solo una carga.

El Honor 400 Lite es uno de los mejores gama media con cámaras con inteligencia artificial.

PUEDES VER: Este Android con aspecto de iPhone tiene cámara con Inteligencia Artificial, diseño premium, resistencia extrema y es BARATO

Pero, ¿qué otras especificaciones tiene el Honor Magic 7 Lite que lo hacen tan valioso? En estas líneas te vamos a revelar todas las especificaciones de este potente Android que será tu mejor compra este año.

Honor Magic 7 Lite: ficha técnica completa

En primer lugar, el Honor Magic 7 Lite resalta por su pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con una resolución de 2700 x 1224 pixeles y un brillo máximo de 4000 nits, uno de los paneles más equilibrados y más resistentes, puesto que si se te cae no se dañará en lo absoluto.

En el apartado de rendimiento, este Honor llega con un procesador Snapdragon 6 Gen 1, acompañado de 8GB de RAM, 512GB de memoria, además de una poderosa batería de 6600 mAh con carga de 66W por cable.

Honor Magic 7 Lite

Este es el Honor Magic 7 Lite. Foto: Honor

Si bien el Honor Magic 7 Lite no es especialista en fotos o video, tiene un sensor de 108MP con OIS, lent gran angular de 5MP y selfie de 16MP. No podrás grabar en 4K, pero sí en 1080 pixeles a 60fps. Además, sus fotografías son de alto rendimiento.

¿Qué precio tiene el Honor Magic 7 Lite? Actualmente podrás comprar este teléfono por 1069 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 300 dólares.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

