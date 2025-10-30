NO compres el iPhone 17 Pro Max: este Apple de 2023 es potente, tiene cámaras 4K con IA y cuesta la mitad

Este 2025, Apple presentó el iPhone 17 Pro Max, uno de los teléfonos más potentes del mundo, el cual no solo ha mejorado sus cámaras, sino también su procesador, batería y otros aspectos importantes.

Si bien miles de usuarios sueñan con comprar este iPhone 17 Pro Max, lo cierto es que su elevado precio ha generado que muchos busquen alternativas más económicas pero igual de potentes, este es el caso del iPhone 15 Pro Max, teléfono lanzado en 2023 y que hasta la fecha es considerado como una de las mejores creaciones de la marca de la 'manzana mordida'.

¿Por qué debería comprar el iPhone 15 Pro Max? En primer lugar, debes saber que este teléfono ya se puede actualizar a iOS 26 y tiene 3 años más de mejoras garantizadas.

Si hablamos de sus especificaciones más resaltantes, debes saber que este equipo de Apple llega con una pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con ProMotion de 120Hz, además de una resolución 2532 x 1170 pixeles, además de un brillo máximo de 2000 nits y una protección anticaídas.

Otro punto importante a considerar, es que el iPhone 15 Pro Max llega con un procesador Apple A17 Pro, acompañado de 8GB de RAM, 512GB o 1TB de memoria, además de una batería de 4422 mAh y carga de 25W.

El iPhone 15 Pro Max es uno de los mejores teléfonos de Apple. Foto: composición/andro4all.com

Sin embargo, el atributo más importante del iPhone 15 Pro Max es su juego de cámaras de alta resolución: sensor de 48MP, lente gran angular de 12MP, lente Teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. Lo bueno de este Apple es que graba videos en 4K a 60fps sin problemas y las fotografías tienen alta resolución.

¿Qué precio tiene el iPhone 15 Pro Max en 2025? Por 3500 soles podrás tener este potente teléfono de Apple, lo que significa que por 1000 dólares podrás comprar este dispositivo que sigue vigente y es uno de los mejores gama alta.