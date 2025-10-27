Yape te brinda DESCUENTO de 1600 soles para renovar tu teléfono por el iPhone de TITANIO más TOP

Yape se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el Perú, puesto que gracias a ella se puede enviar y recibir dinero casi de forma inmediata, sin necesidad siquiera de tener un cuenta en el Banco de Crédito del Perú (BCP).

La fama de Yape se ha vuelto tan grande que ahora no solo se puede utilizar para transferir dinero, sino que ahora se venden diferentes productos por el aplicativo y algunos de los más populares son los teléfonos que tienen grandes promociones.

Si has pensado en renovar tu teléfono y comprar el iPhone 16 Pro Max de Titanio, entonces tu momento ha llegado, puesto que ahora podrás obtener un descuento de 1600 soles para adquirir este potente equipo, el cual hasta hace solo algunas semanas era el teléfono más moderno de Apple.

Y es que el iPhone 16 Pro Max tiene un juego de cámaras 4K de alta calidad, además de un procesador avanzado y una batería de alta definición. ¿Qué esperas para obtener este dispositivo? Pues bien, te vamos a explicar cómo comprar en Yape.

Yape

Lo primero que debes de saber es que Yape tiene una Tienda virtual en la que se lanzan todo tipo de promociones y descuentos. Por el Cyber Yape ahora podrás tener un descuento de 1600 soles, un 27% menos de su precio real par comprar este smartphone de Apple.

Para adquirir este equipo, solo basta con entrar al aplicativo Yape, buscar la 'Tienda', buscar el iPhone 16 Pro Max y darle en 'Añadir al carrito'. Al finalizar la compra, se te debitará el precio del equipo y el producto llegará hasta la puerta de tu casa.

¿Qué características tiene el iPhone 16 Pro Max?

Este teléfono de Apple llega con pantalla OLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas, con tasa de refresco adaptativa hasta 120 Hz y brillo máximo de hasta 2000 nits. Tiene cuerpo de titanio grado 5, con vidrio frontal Ceramic Shield, trasera de cristal texturado y resistencia al agua y polvo IP68.

Además, el iPhone 16 Pro Max llega con procesador A18 Pro de 3 nm, con GPU de 6 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos, para un alto rendimiento y eficiencia energética. Sistema de cámaras Pro: principal de 48 MP (ƒ/1.78), ultra-gran angular de 48 MP (ƒ/2.2) y teleobjetivo de 12 MP con zoom óptico 5×, además de video 4K y funciones avanzadas.