Yape quiere que renueves tu teléfono: aprovecha descuento de 1500 soles para comprar el iPhone 16

Con más de 10 millones de usuarios en todo el Perú, el aplicativo Yape del Banco de Crédito del Perú (BCP) se ha convertido en una de las Apps más utilizadas, ya que gracias a ella se puede enviar y recibir dinero de forma inmediata y sin siquiera tener una cuenta en dicha entidad bancaria.

La gran popularidad del Yape, ha generado que ahora se puedan también comprar productos y servicios en diferentes comercios del Perú. Es así que ahora también podrás comprar algunos teléfonos con super descuentos por tiempo limitado.

Si estás pensando en comprar el iPhone 16 de Apple, entonces estás de suerte ya que ahora podrás adquirir este equipo con un descuento de 1500 soles de su precio oficial, siempre y cuando lo pidas por el Yape. ¿Cómo así? Aquí te dejamos todos los detalles.

Como bien se sabe, este 2025, Apple presentó su nuevo iPhone 17, el cual tiene una serie de mejoras en cámaras y procesador. Sin embargo, el iPhone 16 sigue siendo una de las mejores opciones y ahora podrás conseguirlo con un 30% en el aplicativo del BCP.

Promoción Yape del iPhone 16. Foto: captura.

Para acceder a esta promoción de Yape, solo deberás ingresar a tu aplicativo, ir a la Tienda y buscar el iPhone 16. El precio original es de 4199 soles, pero hasta el 31 de octubre podrás tenerlo por 2699 soles, lo que significa un descuento de 1500 soles.

Lo mejor del Yape es que al comprar este teléfono por el aplicativo, no solo se te descontará el dinero desde tu propia cuenta, sino que tu smartphone llegará a la puerta de tu casa.

¿Qué características tiene el iPhone 16? Este teléfono tiene un panel OLED de 6.1 pulgadas con 2000 nits de brillo. El procesador que carga ese el Apple Bionic A18, 8GB de RAM 256GB y batería de 3600 mAh con carga de 25W. Por si fuera poco, las cámaras de este equipo de Apple es de 48MP con Gran angular de 12MP y te permite grabar en 4K a 60fps.