Así podrás aprovechar la pantalla trasera del Xiaomi 17 Pro Max y convertirla en una clásica Game Boy

No hay duda que la llegada del Xiaomi 17 Pro Max sigue generando expectativa entre los fanáticos de la tecnología móvil, puesto que la 'Magic back screen' o pantalla trasera con la que viene el equipo, posee múltiples funciones que puedes aprovechar al máximo día a día.

Si eres fanático de los videojuegos RETRO, estás de suerte puesto que la marca china Xiaomi ha lanzado un CASE o carcasa especial que 'transforma' su Xiaomi 17 Pro Max en una especie de consola similiar a un Game Boy color de Nintendo.

Esta funda oficial de Xiaomi se conecta vía Bluetooth y tiene botones físicos, una cruceta y teclas de selección e inicio. Lo mejor de todo es que al colocarla en tu Mi 17 Pro Max podrás acceder a un catálo de videojuegos como Angry Bird 2, Furball Runner, Snake y Sky Destroyer.

En redes sociales como Weibo se han compartido algunos videos donde los usuarios chinos ya prueban este CASE especial, el cual además llega con un batería de 200 mAh, batería que promete darte hasta 40 días de juego con solo una carga magnética.

Así funciona la pantalla del Xiaomi 17 Pro Max. Foto: Weibo

De esta forma podrás aprovechar al máximo la 'Magic Back Screen', la pantalla trasera de 2.66 y 2.86 pulgadas que tienen la versión Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, respectivamente. Sin embargo, también podrás contestar llamadas, utilizar Widgets, además de otras funciones aún por descubrir. ¿Qué te parece?