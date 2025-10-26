- Hoy:
Este iPhone con cámara de 48MP, 4000 mAh de batería y iOS 26 es la mejor alternativa barata de Apple
¿Piensas comprar tu primer iPhone pero te falta dinero? Este equipo de Apple no es costoso pero tiene gran potencia y cámara 4K de alta calidad.
El pasado 9 de septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo su nuevo iPhone 17 Pro Max, su teléfono premium más potente, pero también el más costoso, puesto que en algunos mercados como el peruano costará entre 1800 a 2000 dólares.
Si eres de las personas que toda su vida ha utilizado un smartphone Android y quiere migrar a Apple, tal vez deberías pensar en un teléfono de gran calidad y bajo precio. En este caso no te puedes perder el iPhone 16e, un dispositivo con gran capacidad, cuyo precio ha bajado demasiado.
¿Qué características tiene el iPhone 16e y qué precio? En primer lugar debes saber que este teléfono de Apple llega con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con una resolución 2532 x 1170 pixeles, además de un brillo máximo de 1200 nits y compatibilidad con HDR.
Pese a que es un teléfono económico, este iPhone 16e llega con un procesador Apple A18 Bionic, además de 8GB de RAM 512GB de memoria, además de una batería de 4000 mAh y carga de 25W.
Este es el iPhone 16e. Foto: Apple
Si bien el iPhone 16e tiene solo una cámara, este teléfono llega con un sensor de 48MP y selfie de 12MP. Este sensor te permite grabar videos en 4K a 60fps y posee un zoom óptico de 2X y fotografías en alta calidad.
El precio del iPhone 16e es de 2399 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 700 dólares en el mercado global. Sin duda una alternativa excelente para aquellas personas que migran de Android a iOS 26, sistema que se acaba de estrenar también en este dispositivo barato.
