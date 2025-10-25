5 trucos poco conocidos para que usar WhatsApp sea más seguro y divertido

En pleno 2025, no es exagerado decir que la mayoría del mundo imagina el mundo sin un celular en la mano y, si vamos mucho más adentro, no es arriesgado afirmar que la gran mayoría de estos no conciben sus días sin WhatsApp, esa aplicación que domina el mercado de la mensajería desde hace más de 10 años.

Este servicio, hoy en manos de Meta, cuenta en la actualidad con más de 2,7 mil millones de usuarios alrededor de todo el planeta, adaptándose no solo con el paso del tiempo, también con las nuevas tecnologías, por lo que en la actualidad nos vamos a tomar con funciones, herramientas que podemos activar para hacer esta app mucho más funcional, siempre de acuerdo a tus intereses y necesidades.

5 trucos de WhatsApp para ser mas divertida y segura

En muchas ocasiones, hemos analizado funciones poco conocidas que potencian, por lo general, la seguridad o cómo utilizar de manera óptima el almacenamiento de la aplicación, pero en las siguientes líneas veremos 5 trucos que harán de tu experiencia de WhatsApp mucho más personalizada, divertida, pero también segura, ya que los de Meta han puesto todas las carnes en el asador para proteger la privacidad de sus usuarios, sobre todo, en tiempos donde la ciberdelincuencia aumenta cada vez más.

Crea stickers personalizados

En la actualidad, los stickers son una forma divertida de interactuar con tus contactos en WhatsApp. Para ello, solo debes seleccionar un chat individual o grupal, ve a la bandeja de sticker y selecciona la opción "Crear sticker". Desde aquí, tienes la chance de escoger una imagen de tu galería en el celular, tras lo puedes puedes editarlo haciendo recortes, colocar texto y hasta dibujos, todo ello sin recurrir a aplicaciones de terceros.

Envía mensajes con negrita y cursiva

Puede que no lo sepas, pero puedes enviar un mensaje en negrita o cursiva, esto para darle mayor realce a la idea que quieres destacar. Conseguirlo es fácil: en el caso de las negritas, digita un asterisco antes y después del texto; para las cursivas emplea los guiones.

Lee mensaje de voz transcritos

Si recibes un de audio y no deseas que nadie lo escuche, ya sea por un tema de privacidad o cualquier otro motivo, WhatsApp nos da la opción de transcribirlo para leerlo.

Para activarlos, presiones los tres puntos en la parte superior de la aplicación, luego ve a Ajustes, escoge Chats, ahora toca buscar Transcripción de mensajes de voz.

Mantén presionado el mensaje de voz, selecciona los tres puntos y luego da clic en la opción Transcribir.

Mensajes temporales activados

Este sirve, por lo general, para mantener la privada una conversación sensible o de otra índole. Lo que debes hacer es ingresar a cualquier chat, presiona la foto del contacto, haz scroll hasta encontrar Mensajes Temporales.

Una vez dentro, tiene 4 opciones a escoger: Desactivados, 24 horas, 7 días y 90 días. Con esto, dichos chats no dejarán rastro

Fija conversaciones importantes

Si no quieres perderte conversación importante, WhatsApp te da la posibilidad para destacarlas. Conseguirlo es muy fácil: mantén presionado cualquier conversación, luego da clic en el ícono del pin y quedará fijado en la parte superior.