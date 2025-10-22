¡Cuidado, usuarios de WhatsApp! Estos celulares no tendrán la app de Meta desde el 31 de octubre

WhatsApp se ha sabido mantener, por más de 10 años, como la aplicación de mensajería instantánea, no solo más popular, sino también la que mayor concurrencia de usuario tiene (supera los 2,7 mil millones), pero con el paso del tiempo, algunos dispositivos no son capaces de soportar las nuevas actualizaciones y tecnologías que Meta implementa de forma periódica en este servicio.

Por ello, la compañía estadounidense ha actualizado el listado de smartphones de diversas marcas que desde el 31 de octubre de 2025 ya no dará soporte para WhatsApp, acción que te traerá muchos inconvenientes, sobre todo en términos de seguridad.

¿Qué celulares ya no tendrán WhatsApp desde el 31 de octubre?

Si tienes un teléfono celular con Android o iOS que cumple con los siguientes puntos, entonces, es un hecho de que a finales de octubre de 2025 ya no podrás utilizar WhatsApp: móviles con Android 5.0 o versiones anteriores; así como iPhones con iOS 15.1 ediciones pasadas a esta.

WhatsApp

Samsung

Samsung Galaxy S3.

Samsung Galaxy S4 Mini.

Samsung Galaxy Note 2.

Samsung Galaxy Core.

Samsung Galaxy Trend.

Samsung Galaxy S5.

iPhone

iPhone 5.

iPhone 5C.

iPhone 5s.

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

Motorola

Motorola Moto G de primera generación.

Motorola Moto E de 2014.

Huawei

Huawei Ascend Mate 2.

Sony

Sony Xperia Z.

Sony Xperia SP.

Sony Xperia T.

Sony Xperia V.

Sony Xperia Z2.

LG

LG Optimus G.

LG Nexus 4.

LG G2 Mini.

LG G3.

HTC

HTC One M8.

¿Por qué estos celulares ya no tendrán WhatsApp?

En los últimos años, Meta ha estado implementando nuevas tecnologías, a la vez de potenciar la protección de datos, todo ello para mejorar el servicio de WhatsApp a sus usuarios, entre ellas las opciones avanzadas de cifrado, novedosas capas de seguridad, así como actualizaciones del software como el hardware.

Todo esto ya no puede ser soportado por no pocos modelos de teléfonos celulares no cuentan con la tecnología suficiente como para aguantar las nuevas actualizaciones como renovadas funciones. Por ello, lo que te recomiendo es buscar un celular moderno, de preferencia, que supere con creces las especificaciones mínimas.

¿Cuáles son los inconvenientes?

De buenas a primeras, tu interacción con WhatsApp se verá mermada de forma crucial, debido a que no podrás acceder a las nuevas funciones, tampoco volverás a recibir actualizaciones de todo tipo.

Pero, no solo eso, pues al no contar con los parches de seguridad, estarás más vulnerable que el resto a posibles ciber estafas, virus o hackers que desean acceder a tu información para todo tipo de fines delictivos.