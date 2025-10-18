¿Por qué es importante desactivar Meta AI de WhatsApp y cómo se hace?

0
Barcelona vs Girona por LaLiga
Tener al asistente con Inteligencia Artificial de WhatsApp podría resultar problemático para algunos usuarios. Si quieres desactivarlo puede seguir esta GUÍA.

Daniel Robles
Aprende cómo desactivar Meta AI el asistente con Inteligencia artificial de WhatsApp. | Foto: composición/Daniel Robles
WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo, por lo que cada cierto tiempo se incluyen nuevas funciones para mejorar la experiencia de los usuarios. La última gran actualización ha incluido Meta AI, un asistente virtual con IA que te permite responder diferentes dudas, además de otras funciones especiales.

Sin embargo, no todos los usuarios están 'contentos' con Meta AI y esto se debe a que algunos consideran que vulnera de cierto modo su privacidad. Esta preocupación se debe a que, para que el funcionamiento del asistente sea más 'ameno' se analizan patrones de conversación, lo que genera un perfil digital de la persona.

Otros usuarios también creen que Meta AI de WhatsApp no es necesaria y hasta es imprescindible de tenerla. Los errores en los resultados que ofrece la IA también han generado que algunos la quieran deshacerse de ella.

Sin embargo, ¿es posible desactivar Meta AI? Lamentablemente, NO es posible eliminar el Asistente virtual de WhatsApp, pero lo que si podemos es disminuir su presencia al máximo de los chats que tenemos. ¿Cómo se hace? El procedimiento es sencillo y permite que el usuario deje de ver la conversación de Meta AI entre sus chats activos.

  • Abre el chat de Meta AI en WhatsApp.
  • Presionar el ícono de tres puntos verticales en la esquina superior derecha.
  • Seleccionar 'Eliminar conversación' o 'Eliminar chat'.
  • Confirmar la eliminación.

Si bien Meta AI seguirá presente en tu teléfono, de esta forma no lo verás en tus chats. Si realmente te fastidia tener esta herramienta de WhatsApp, procura no 'invocarla' o pensar que existe, puesto que lamentablemente siempre estará presente, mientras utilices la app de Meta.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Fútbol Peruano