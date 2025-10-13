Así puedes escanear un documento desde WhatsApp y enviarlo en formato PDF: guía completa

0
Con la nueva actualización de WhatsApp, ahora podrás utilizar tu cámara para escanear documentos y convertirlos en PDF. Aprende cómo activar esta herramienta.

Daniel Robles
Ahora puedes escanear un documento por WhatsApp, sin tener que utilizar una app externa.
Ahora puedes escanear un documento por WhatsApp, sin tener que utilizar una app externa. | Foto: composición/Daniel Robles
Con más de 2500 millones de usuarios en todo el mundo, se podría decir que WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el planeta, lo que significa que la tercera parte del globo la tiene en su equipo y la usa para mandar mensajes a su familia, amigos, pareja o incluso a los posibles clientes de su negocio o emprendimiento.

Meta, la dueña de WhatsApp, cada cierto tiempo incluye nuevas funciones que permiten mejorar la experiencia de todos los usuarios. Una nueva función especial ha llamado la atención, puesto que esta te ayudará a escanear documentos con gran precisión y alta calidad.

¿Alguna vez te ha pasado que necesitas escanear un documento, tu documento de identidad o incluso algún recorte del periódico o una fotografía familiar? Si bien antes tenías que descargar una App en Play Store para hacerlo, esto ya es cosa del pasado.

Y es que ahora WhatsApp no solo te permite escanear un documento, sino también transformarlo en PDF para enviarlo a quién tú desees. ¿Cómo se hace? Aquí te dejamos la GUÍA completa.

Esta es la Guía para escanear documento en WhatsApp. Foto: composición

Primero deberás ingresar al Chat en el que deseas enviar este documento. Pulsa sobre el 'clip' para adjuntar elementos y finalmente selecciona 'Documentos'.

En la parte superior aparecerá un apartado que dice 'Escanear documentos', pulsa sobre ella y se abrirá la interfaz para realizar una foto o captura. Una vez realizado esto, podrás mejorar la calidad de la imagen y hasta colocarle filtros si deseas aumentar la resolución.

Además, cuando se envíe el documento por WhatsApp este se convertirá automáticamente en formato PDF, lo que facilitará que cualquier persona pueda abrirlo y reenviarlo si es que es necesario.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

