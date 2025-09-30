Qué puedes y qué no puedes hacer con Meta AI, el asistente con IA de WhatsApp

0
Real Madrid vs Kairat Almaty por la Champions League
El asistente con Inteligencia Artificial de WhatsApp resulta ser una herramienta muy útil, siempre y cuando sepas sacarle el máximo provecho. Aprende cómo hacerlo.

Daniel Robles
Foto: composición/Daniel Robles
Debido a que WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular de los últimos años, cada cierto tiempo renueva sus herramientas para ofrecer una mejor interfaz con sus usuarios.

Con la última gran actualización de WhatsApp, se incluyó un asistente virtual con Inteligencia Artificial y recibió el nombre de Meta AI. Sin embargo, lo peculiar de esta IA es que puedes 'invocarla' en los chats y hasta conversar directamente en un chat privado.

¿Para qué sirve realmente Meta AI? ¿Cuáles son sus funciones? En esta nota de Libero.pe te vamos a revelar las múltiples herramientas que puedes aprovechar de esta IA de WhatsApp, la cual es 'querida' y 'odiada' por miles de usuarios.

Meta AI en WhatsApp funciona como un asistente inteligente para realizar diversas tareas, como responder preguntas, generar imágenes, resumir información, crear ideas y ayudar a escribir textos directamente en tus chats individuales o grupales.

Lo mejor de todo es que con Meta AI puedes resolver diferentes problemas y hasta encontrar los mejores estrenos de películas y series de Netflix, entre otras funciones.

Puedes iniciar una conversación con Meta AI en la ventana de chats, usando el '@Meta AI' o a través de la barra de búsqueda, y te servirá para obtener información, consejos y asistencia creativa de forma integrada.

Si en caso ya no quieres contar con Meta AI debes saber que NO es posible eliminar este asistente virtual, pero lo que sí puedes hacer es cerrar el chat y evitar 'llamarlo' con frecuencia.

