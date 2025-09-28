Este truco de WhatsApp sirve para leer los mensajes borrados: funciona para Android

WhatsApp es la aplicación de mensajería más importante de todos los tiempos, es la que mayor éxito ha tenido en Internet, así como aquella ha sabido mantenerse vigente en el tiempo por sus múltiples funciones que son de mucha utilidad en el día a día de millones de usuarios alrededor del mundo.

Sin embargo, siempre existen problemas que son necesarios de resolver, siendo uno de los más frecuentes aquellos que tienen que ver con los mensajes que no se llegan a leer en su momento, pero, aunque no lo creas, esto tiene solución.

Cómo leer mensajes borrados en WhatsApp

Existe un truco totalmente legal con el cual podremos recuperar mensajes pasados o previamente eliminados, y para lo cual no vamos a recurrir de programas de terceros, por lo que en las siguientes líneas vas a conocer qué configuraciones realizar para recuperarlos. Pero, ten en cuenta que solo aplica para dispositivos Android.

El servicio de Meta cuenta con unos 3 mil millones de usuarios en la actualidad.

En tu celular Android, ingresa a Ajustes.

Ahora debemos ir hacia Notificaciones.

Encuentra y activa la pestaña Historial de Notificaciones.

Lo que sucederá es que al activar esta función, el smartphone Android va a registrar todos los avisos de cualquier aplicación, no importa si el emisor borra el mensaje, la notificación queda registrada en el historial, sabiendo lo que había escrito previamente.