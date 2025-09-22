Cómo activar el modo 'Walkie Talkie' de WhatsApp y para qué sirve

Existe una función en WhatsApp que todavía no ha sido usada por todos los usuarios y es que hay quienes las desconocen. Lo cierto es que puede solucionarte la vida en un abrir y cerrar de ojos. Se trata del modo 'Walkie talkie'.

WhatsApp se ha convertido en la aplicación más usada en todo el mundo debido a la facilidad de comunicación que ofrece sin importar el país donde te encuentres. Pues bien, ahora también es importante aprender a saber de qué se trata el modo walkie talkie, muy popular entre los usuarios más antiguos y expertos.

Cómo activar el modo walkie talkie en WhatsApp

Esta innovadora función es fácil de usar y es ideal para aquellos que usan constantemente la aplicación de mensajería instantánea. Te advertimos que podría convertirse en una de tus herramientas favoritas. Esto debes seguir para activarlo.

Ingresa a WhatsApp y selecciona un grupo de conversación donde quieras usar el modo walkie talkie.

Desliza hacia arriba desde el área de la conversación y verás un círculo que se va llenando.

Espera a que aparezca el botón “Conectar”.

Cuando lo veas, deja de presionar y la función se activará automáticamente.

Ahora es tu momento de hablar.

Ingresarás a una especie de sala de voz donde tu mensaje se escucha en tiempo real para aquellos que se conecten.

Las personas del grupo pueden presionar ‘Unirme’ para poder escuchar lo que estás diciendo.

Cómo activar los modos de WhatsApp. | Foto: Captura

Es importante considerar que el modo walkie talkie de WhatsApp está disponible únicamente en conversaciones grupales y va a requerir que todos los participantes cuenten con la versión más reciente de WhatsApp instalada. Caso contrario, no podrán ingresar a tu sala de conversación.