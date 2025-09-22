0
ATENCIÓN
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
LO ÚLTIMO
Ousmane Dembelé es el ganador del Balón de Oro 2025

Cómo activar el modo 'Walkie Talkie' de WhatsApp y para qué sirve

WhatsApp cuenta con diferentes modos para activar de manera gratuita. Solo debes conocer más la aplicación. Estos son los pasos a seguir.

Jasmin Huaman
Pasos para aprender a usar el modo walkie talkie de WhatsApp.
Pasos para aprender a usar el modo walkie talkie de WhatsApp. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Existe una función en WhatsApp que todavía no ha sido usada por todos los usuarios y es que hay quienes las desconocen. Lo cierto es que puede solucionarte la vida en un abrir y cerrar de ojos. Se trata del modo 'Walkie talkie'.

El Xiaomi 17 Pro Max busca competir con el iPhone 17 Pro Max.

PUEDES VER: Xiaomi 17 Pro Max vs. iPhone 17 Pro Max: principales diferencias entre sus características

WhatsApp se ha convertido en la aplicación más usada en todo el mundo debido a la facilidad de comunicación que ofrece sin importar el país donde te encuentres. Pues bien, ahora también es importante aprender a saber de qué se trata el modo walkie talkie, muy popular entre los usuarios más antiguos y expertos.

Cómo activar el modo walkie talkie en WhatsApp

Esta innovadora función es fácil de usar y es ideal para aquellos que usan constantemente la aplicación de mensajería instantánea. Te advertimos que podría convertirse en una de tus herramientas favoritas. Esto debes seguir para activarlo.

  • Ingresa a WhatsApp y selecciona un grupo de conversación donde quieras usar el modo walkie talkie.
  • Desliza hacia arriba desde el área de la conversación y verás un círculo que se va llenando.
  • Espera a que aparezca el botón “Conectar”.
  • Cuando lo veas, deja de presionar y la función se activará automáticamente.
  • Ahora es tu momento de hablar.
  • Ingresarás a una especie de sala de voz donde tu mensaje se escucha en tiempo real para aquellos que se conecten.
  • Las personas del grupo pueden presionar ‘Unirme’ para poder escuchar lo que estás diciendo.
WhatsApp

Cómo activar los modos de WhatsApp. | Foto: Captura

Es importante considerar que el modo walkie talkie de WhatsApp está disponible únicamente en conversaciones grupales y va a requerir que todos los participantes cuenten con la versión más reciente de WhatsApp instalada. Caso contrario, no podrán ingresar a tu sala de conversación.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Por qué gastar $1000 en el iPhone 17 Air si este Honor tiene el doble de batería, mejores cámaras y cuesta menos

  2. Galaxy A17 vs. Xiaomi Redmi 15C: cuál de estos dos teléfonos BARATOS tiene mejor cámara, batería, procesador y precio

  3. iPhone 17 Pro Max: precio, cuándo sale, diseño y colores del teléfono más potente de Apple

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano