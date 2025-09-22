Cómo activar el modo 'Walkie Talkie' de WhatsApp y para qué sirve
WhatsApp cuenta con diferentes modos para activar de manera gratuita. Solo debes conocer más la aplicación. Estos son los pasos a seguir.
Existe una función en WhatsApp que todavía no ha sido usada por todos los usuarios y es que hay quienes las desconocen. Lo cierto es que puede solucionarte la vida en un abrir y cerrar de ojos. Se trata del modo 'Walkie talkie'.
WhatsApp se ha convertido en la aplicación más usada en todo el mundo debido a la facilidad de comunicación que ofrece sin importar el país donde te encuentres. Pues bien, ahora también es importante aprender a saber de qué se trata el modo walkie talkie, muy popular entre los usuarios más antiguos y expertos.
Cómo activar el modo walkie talkie en WhatsApp
Esta innovadora función es fácil de usar y es ideal para aquellos que usan constantemente la aplicación de mensajería instantánea. Te advertimos que podría convertirse en una de tus herramientas favoritas. Esto debes seguir para activarlo.
- Ingresa a WhatsApp y selecciona un grupo de conversación donde quieras usar el modo walkie talkie.
- Desliza hacia arriba desde el área de la conversación y verás un círculo que se va llenando.
- Espera a que aparezca el botón “Conectar”.
- Cuando lo veas, deja de presionar y la función se activará automáticamente.
- Ahora es tu momento de hablar.
- Ingresarás a una especie de sala de voz donde tu mensaje se escucha en tiempo real para aquellos que se conecten.
- Las personas del grupo pueden presionar ‘Unirme’ para poder escuchar lo que estás diciendo.
Cómo activar los modos de WhatsApp. | Foto: Captura
Es importante considerar que el modo walkie talkie de WhatsApp está disponible únicamente en conversaciones grupales y va a requerir que todos los participantes cuenten con la versión más reciente de WhatsApp instalada. Caso contrario, no podrán ingresar a tu sala de conversación.
