Así encuentras la papelera OCULTA de WhatsApp con fotos, videos y conversaciones olvidadas

WhatsApp de Meta es la aplicación más utilizada del planeta y esto lo ha revelado el reciente informe de la firma, donde se revela que existen más de 2500 millones de usuarios que ingresan a la 'App verde' para comunicarse con sus familiares, amigos, conocidos y hasta posibles clientes de su negocio o emprendimiento.

El uso excesivo de WhatsApp ha generado que la aplicación ocupe un lugar considerable en un smartphone y esto genera que se tenga que eliminar ciertos archivos como fotos, videos o documentos que se recibieron en la App.

Sin embargo, ¿te ha pasado que por ERROR eliminaste algo y no sabes cómo recuperarlo? Si es así estás de suerte, ya que todos estos documentos son guardados en secreto en la 'Papelera oculta' y recuperarlos no es nada complejo.

Y es que WhatsApp almacena todas las fotos, videos, archivos, documentos y conversaciones que borras en una carpeta oculta, la cual solo podrás rastrear si eres un usuario de Android, es decir, que tengas un teléfono con este sistema operativo. Recuperar estos archivos es sencillo y solo tomará unos minutos.

En tu teléfono deberás encontrar la app llamada Achivos, Mis Archivos o Gestor de archivos. No importa la marca que sea, todas tienen esta opción. Busca la carpeta 'Almacenamiento interno' y luego de ello busca la carpeta Ajustes, para luego activar la opción de 'Archivos ocultos'.

Una vez hecho esto deberás buscar 'WhatsApp' y te aparecerá varias carpetas de fotos, videos, documentos, entre otros. Si deseas recuperar algún archivo lo puedes hacer. De esta forma también podrás liberar mucho espacio en tu teléfono Android y no tener que usar una MicroSD por un largo tiempo.