Cómo transferir datos de WhatsApp desde un Android a un iPhone en simples pasos
Saber usar WhatsApp adecuadamente podría ahorrarte mucho tiempo y también aprender a usar las funciones te cambiará la vida para hacértela más fácil.
Desde el 2009, WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo debido a todas las facilidades que ofrece, como por ejemplo, conversar en tiempo real con personas en otro continente o enviar archivos multimedia de manera ilimitada.
La transferencia de datos en WhatsApp puede resultar complejo y más si lo harás desde un teléfono Android a un iPhone de Apple. Con esta guía vas a poder hacerlo de manera rápida y sumamente sencilla.
Cómo transferir datos de WhatsApp desde Android a un iPhone
El proceso para transferir tus datos de WhatsApp, tales como chats, fotos, videos o documentos es fácil. Hacerlo desde un Android a un iPhone solamente va a requerir que sigas una secuencia de pasos.
- Anda a la configuración de iPhone y busca la opción de transferir datos.
- Descarga la aplicación 'Pasar a iOS' en tu dispositivo Android.
- Desde el iPhone, elige la opción de Transferir desde Android.
- Digita el código que aparece en la pantalla de tu dispositivo de Apple.
- Visualizarás una lista de datos para transferir y asegúrate de que WhatsApp esté marcado.
- Al presionar 'Continuar' espera que finalice el proceso.
Luego de que hayas seguido estos pasos, puedes proceder a ir a tu iPhone para descargar WhatsApp desde la App Store e inicia sesión en tu cuenta con el mismo número que tenías en tu dispositivo de Android. Presiona en Importar cuando aparezca la opción de recuperar chats y listo.
Trucos de WhatsApp. | Foto: Captura
WhatsApp es la aplicación de mensajería gratuita que más usuarios tiene en todo el mundo a pesar de que existen otras alternativas conocidas como iMessage o Telegram.
