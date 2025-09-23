El truco de WhatsApp para saber dónde está un contacto

Meta, la desarrolladora de WhatsApp, cada cierto tiempo incluye nuevas funciones que permiten mejorar la experiencia de los usuarios y además ofrece nuevas alternativas que te permitan comunicarte con alguien o incluso saber dónde está ubicada exactamente.

Si eres usuario nuevo de WhatsApp, debes de saber que la aplicación verde ahora ofrece una opción para conocer dónde se encuentra una persona e incluso rastrearla por GPS hasta dar con su paradero. ¿No lo crees? Hoy sabrás cómo activar esta funciones tan necesarias para garantizar la seguridad de una persona.

Antes que nada debes de tener en cuenta que la localización es un dato personal muy privado y si quieres compartirla en WhatsApp podrás hacerlo bajo tu consentimiento. Existen dos opciones en WhatsApp para compartir tu ubicación: una es la ubicación exacta y otra la ubicación en tiempo real, esta última te ofrece la posibilidad de hacer un seguimiento por un periodo de tiempo.

Para compartir la ubicación en tiempo real por WhatsApp, debes seguir unos pasos:

Abre el chat de la persona o el grupo con el que deseas compartir tu localización.

Toca el ícono del clip ubicado en la parte inferior de la pantalla, y selecciona la opción de 'Ubicación'.

Al hacerlo, verás dos opciones: 'Ubicación en tiempo real' y 'Ubicación actual'. Elige la primera opción y escoge 15 minutos, 1 hora o 8 horas por el periodo de tiempo que estará activa esta opción.

De eta forma, la persona o las personas con las que compartas tu ubicación podrán ver tu posición en un mapa actualizado en tiempo real. Si se trata de un grupo y varias personas comparten su ubicación, es posible ver las de todos en un solo mapa, lo que facilita la coordinación de encuentros.

Aunque la función de compartir la ubicación en tiempo real a través de WhatsApp puede parecer inofensiva y conveniente, los expertos en ciberseguridad alertan sobre los riesgos que implica compartir información tan sensible. Ten cuidado al permitir