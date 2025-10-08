0

Así encuentras la papelera de archivos en WhatsApp para liberar espacio en tu teléfono Android

¿Te quedaste sin almacenamiento en tu teléfono? Posiblemente la papelera de WhatsApp esté repleta y tengas que eliminar archivos. Revisa la GUÍA para encontrarla y vaciarla.

Daniel Robles
La papelera de WhatsApp almacena archivos 'basura' y si deseas liberar espacio deberás eliminarlos todos.
La papelera de WhatsApp almacena archivos 'basura' y si deseas liberar espacio deberás eliminarlos todos. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Los smartphones ahora cuentan con múltiples funciones avanzadas y esto genera que cada día el almacenamiento del dispositivo se vea comprometido, ya sea por tantas aplicaciones instaladas, juegos ejecutados y archivos que se reciben durante todos los días del año.

El WhatsApp puede ser uno de los archivos más pesados en tu teléfono Android y esto se debe a que existe una 'Papelera oculta' que almacena todos los documentos, fotos, videos y mensajes de audio que eliminas de tu aplicativo. ¿Cómo solucionar este problema? Simple, ubica esta carpeta y borra todos estos archivos que ya no te sirven.

Solo así podrás guardar y ver más de una sola vez los mensajes temporales de WhatsApp.

PUEDES VER: Con este truco Whatsapp podrás ver más de una sola vez las fotos temporales que te envían

En esta nota de Libero.pe te vamos a dejar una guía muy sencilla, para de esta forma ubicar esta 'Papelera de WhatsApp' y hacerle así un mantenimiento.

La famosa 'Papelera de WhatsApp' no es más que una carpeta oculta en la que se almacenan por defecto todos esos archivos que nosotros eliminamos ya sea por error o por decisión propia. La mejor manera de liberar especio es ubicarla y borrar la 'basura' que no te hace falta. Esto es simple. Te damos los pasos.

  • Busca el Gestor de archivos en tu Android.
  • Busca la carpeta 'Almacenamiento interno' y luego de ello busca la carpeta Ajustes, para luego activar la opción de 'Archivos ocultos'.
  • Una vez hecho esto deberás buscar 'WhatsApp' y te aparecerá varias carpetas de fotos, videos, documentos, entre otros.

Recuerda que si tienes un teléfono de Apple, como iPhone 15, iPhone 16 o iPhone 17, no podrás utilizar esta guía, puesto que el equipo de Apple tiene otra forma de almacenar estos documentos. Esperamos que este truco te sirva y si fue así, compártela con tus amigos en redes sociales.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. El TRUCO DE GMAIL para recuperar tu cuenta si fue eliminada o HACKEADA

  2. ¿Cuándo llega al Perú el nuevo Xiaomi 17 Pro y cuánto costará en soles?

  3. Armadura de TITANIO, chip Bionic A18 Pro y cámaras 4K de nivel cine: este iPhone cuesta menos que el iPhone 17 Pro Max

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano