Así encuentras la papelera de archivos en WhatsApp para liberar espacio en tu teléfono Android
¿Te quedaste sin almacenamiento en tu teléfono? Posiblemente la papelera de WhatsApp esté repleta y tengas que eliminar archivos. Revisa la GUÍA para encontrarla y vaciarla.
Los smartphones ahora cuentan con múltiples funciones avanzadas y esto genera que cada día el almacenamiento del dispositivo se vea comprometido, ya sea por tantas aplicaciones instaladas, juegos ejecutados y archivos que se reciben durante todos los días del año.
El WhatsApp puede ser uno de los archivos más pesados en tu teléfono Android y esto se debe a que existe una 'Papelera oculta' que almacena todos los documentos, fotos, videos y mensajes de audio que eliminas de tu aplicativo. ¿Cómo solucionar este problema? Simple, ubica esta carpeta y borra todos estos archivos que ya no te sirven.
PUEDES VER: Con este truco Whatsapp podrás ver más de una sola vez las fotos temporales que te envían
En esta nota de Libero.pe te vamos a dejar una guía muy sencilla, para de esta forma ubicar esta 'Papelera de WhatsApp' y hacerle así un mantenimiento.
La famosa 'Papelera de WhatsApp' no es más que una carpeta oculta en la que se almacenan por defecto todos esos archivos que nosotros eliminamos ya sea por error o por decisión propia. La mejor manera de liberar especio es ubicarla y borrar la 'basura' que no te hace falta. Esto es simple. Te damos los pasos.
- Busca el Gestor de archivos en tu Android.
- Busca la carpeta 'Almacenamiento interno' y luego de ello busca la carpeta Ajustes, para luego activar la opción de 'Archivos ocultos'.
- Una vez hecho esto deberás buscar 'WhatsApp' y te aparecerá varias carpetas de fotos, videos, documentos, entre otros.
Recuerda que si tienes un teléfono de Apple, como iPhone 15, iPhone 16 o iPhone 17, no podrás utilizar esta guía, puesto que el equipo de Apple tiene otra forma de almacenar estos documentos. Esperamos que este truco te sirva y si fue así, compártela con tus amigos en redes sociales.
