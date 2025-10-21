- Hoy:
Cómo activar el Modo incógnito en WhatsApp y para qué sirve realmente
Con este 'Modo' de WhatsApp podrás revisar tus mensajes sin que nadie sepa que estás en línea. Aprende cómo activar esta nueva función para Android y iPhone.
Si has utilizado navegadores como Google Chrome, Edge de Microsoft, Brave o Safari, seguramente sabrás que estos poseen un 'Modo incógnito'. Este en realidad sirve para no dejar registro en el historial de actividades, lo que se traduce en una navegación más segura y privada.
Por si no lo sabes, WhatsApp de Meta también puede tener una interfaz similar, siempre y cuando, realices una configuración especial para de esta forma poder leer tus mensajes sin que nadie sepa que te conectaste o estás en línea, además de desaparecer el check azul, entre otras funciones de privacidad.
Todos los cambios que debes hacer para activar el 'Modo incógnito' en WhatsApp
Por defecto, la aplicación de Meta ofrece un verificador de lectura de mensajes, fotos y videos, este es el doble check azul. El primer paso para activar el 'Modo incógnito' es desactivar la 'Confirmación de lectura' la cual se puede hacer desde los ajustes de privacidad.
- Ve a configuración de WhatsApp y busca el apartado de privacidad.
- Busca la opción 'Confirmación de lectura'.
- Desactiva esta opción pero ten en cuenta que esta media también te afectará a ti.
Lo siguiente que debes hacer es desactivar tu estado en línea. Por si no lo sabes, cuando abres WhatsApp para leer tus mensajes, tus contactos sabrán si estás conectado. Como parte del 'Modo Incógnito' deberás quitar esta opción y esto se logra de esta manera.
- Nuevamente ingresa a Configuración y busca el apartado de 'Privacidad'.
- Elige la opción 'Hora de última vez y En línea'.
- Saldrán dos opciones: ¿Quién puede ver mi hora de última vez? y ¿Quién puede ver cuando estoy en línea?.
- Elige la opción Nadie, para que de esta forma no sepan que estás conectado.
Finalmente, para que no sepan que estás en línea y puedes darte un respiro de WhatsApp, podrías ocultar tu foto de perfil. Solo basta con desactivar eta opción para que nadie vea tu avatar.
- Nuevamente en el apartado de 'Privacidad' y dirígete hasta Foto del perfil.
- En esta parte verás que está seleccionado 'Todos', cámbialo por Nadie y nunguna persona verá tu foto de Perfil.
Si sigues todos estos pasos, habrás activado el 'Modo incógnito', ya que nadie sabrá si estás en línea, nadie verá si leíste un mensaje y tu foto de perfil se verá oculta. Lo mejor de todo es que funciona tanto para smartphones Android y iPhone.
