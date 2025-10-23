0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Universitario HOY por Liga 1
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Cómo recuperar tu cuenta de WhatsApp si fue hackeada: GUÍA completa para Android o iPhone

Si te hackearon y robaron tu cuenta de WhatsApp, ¡No todo está perdido! Si sigues estos pasos podrás recuperar tu cuenta y tu información privada.

Daniel Robles
Si has sufrido de hackeo y perdiste tu cuenta de WhatsApp, entonces esta GUÍA para recuperarla te servirá.
Si has sufrido de hackeo y perdiste tu cuenta de WhatsApp, entonces esta GUÍA para recuperarla te servirá. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

El uso de WhatsApp se ha masificado de forma exponencial y se podría decir que se ha vuelto parte indispensable de nuestra vida moderna. Mediante la App de Meta se comparte todo tipo de información, por lo que los 'ciberdelincuentes' pueden aprovechar esto para quitarte tu cuenta y de paso obtener información valiosa de tus cuentas bancarias y tus contactos más cercanos.

Si has sufrido del hackeo de tu cuenta de WhatsApp y no sabes qué hacer, entonces estás de suerte, ya que hoy te vamos a dejar una GUÍA paso a paso para recuperar tus credenciales en poco tiempo.

Así podrás activar el 'Modo incógnito' en WhatsApp tanto en smartphone Android y iPhone.

PUEDES VER: Cómo activar el Modo incógnito en WhatsApp y para qué sirve realmente

Antes que nada debes saber que pese a ser hackeado, WhatsApp tiene procedimientos que favorecen al usuario y permiten recuperar una cuenta en cuestión de minutos.

Si sufriste de hackeo, el ciberdelincuente te va a expulsar del aplicativo, por lo que deberás entrar a WhatsApp desde otro teléfono e intentar configurarlo. Si colocas tu teléfono se te enviará un código de verificación. En este caso deberás pulsar el 'No recibiste el código' y deberás pulsar el 'Llamada perdida' para que cuando pase el tiempo te hagan una llamada.

Tienes que tener tu teléfono con línea activa, para de esta forma recibir el código de verificación y finalmente recuperar tu cuenta. Como podrás ver, no todo está perdido si sufres de ciberataque.

Ten cuidado si inicias sesión en algún ordenador que no sueles utilizar. Mayormente, este tipo de hackeo se pueden realizar cuando dejas abierta tu cuenta en una PC ajena. Lo mejor sería cerrar sesión cada vez que inicias en otra computadora y resguardar tus credenciales.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. El mejor teléfono de Samsung NO es el S25 Ultra: pantalla FullHD+, 6000 mAh de batería y 1TB por un precio bajo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano