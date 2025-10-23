- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Universitario
- LDU vs Palmeiras
- Alianza Lima
- U Chile vs Lanús
- CTS 2025
Cómo recuperar tu cuenta de WhatsApp si fue hackeada: GUÍA completa para Android o iPhone
Si te hackearon y robaron tu cuenta de WhatsApp, ¡No todo está perdido! Si sigues estos pasos podrás recuperar tu cuenta y tu información privada.
El uso de WhatsApp se ha masificado de forma exponencial y se podría decir que se ha vuelto parte indispensable de nuestra vida moderna. Mediante la App de Meta se comparte todo tipo de información, por lo que los 'ciberdelincuentes' pueden aprovechar esto para quitarte tu cuenta y de paso obtener información valiosa de tus cuentas bancarias y tus contactos más cercanos.
Si has sufrido del hackeo de tu cuenta de WhatsApp y no sabes qué hacer, entonces estás de suerte, ya que hoy te vamos a dejar una GUÍA paso a paso para recuperar tus credenciales en poco tiempo.
Antes que nada debes saber que pese a ser hackeado, WhatsApp tiene procedimientos que favorecen al usuario y permiten recuperar una cuenta en cuestión de minutos.
Si sufriste de hackeo, el ciberdelincuente te va a expulsar del aplicativo, por lo que deberás entrar a WhatsApp desde otro teléfono e intentar configurarlo. Si colocas tu teléfono se te enviará un código de verificación. En este caso deberás pulsar el 'No recibiste el código' y deberás pulsar el 'Llamada perdida' para que cuando pase el tiempo te hagan una llamada.
Tienes que tener tu teléfono con línea activa, para de esta forma recibir el código de verificación y finalmente recuperar tu cuenta. Como podrás ver, no todo está perdido si sufres de ciberataque.
Ten cuidado si inicias sesión en algún ordenador que no sueles utilizar. Mayormente, este tipo de hackeo se pueden realizar cuando dejas abierta tu cuenta en una PC ajena. Lo mejor sería cerrar sesión cada vez que inicias en otra computadora y resguardar tus credenciales.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50