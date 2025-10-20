- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sport Huancayo vs Alianza Lima
- Universitario vs Ayacucho
- Sporting Cristal
- CTS 2025
¿Por qué comprar el iPhone 17 Pro Max si este Apple es igual de potente, tiene cámaras 4K y cuesta 3000 soles menos?
El iPhone 17 Pro Max puede costar 9 mil soles en Perú. Es por ello que esta versión anterior se ha vuelto el más valorado. No solo es de titanio, tiene la misma calidad y bajó su precio.
Hace solo algunas semanas, Apple presentó al mundo su nuevo teléfono más potente, el iPhone 17 Pro Max, el cual ha resultado ser el smartphone más costoso que la marca estadounidense ha lanzado hasta la fecha.
Y es que en algunos mercados, el iPhone 17 Pro Max puede costar 2000 dólares, una cifra exorbitante para lo que ofrece este terminal. Esto ha obligado a muchos usuarios a buscar otros equipos igual de eficientes, pero más baratos y el mejor de todos es el iPhone 16 Pro Max, un equipo con gran potencia que ha bajado su precio en más de 3000 soles en Perú.
PUEDES VER: iPhone 17 Pro Max: cuándo llega al Perú, qué precio tiene en soles y por qué debería comprarlo
¿De qué modelo hablamos? Del recientemente desfasado iPhone 16 Pro Max, un equipo que fue presentado en septiembre del 2024, pero que sigue siendo una excelente opción, mucho más ahora que su precio no supera los 4200 soles. ¿Qué características tiene? Aquí todos los detalles.
iPhone 16 Pro Max: ficha técnica completa
Si bien uno de los atributos más importantes del iPhone 16 Pro Max es su juego de cámaras, también resalta demasiado su panel, una Super Retina XDR de 6.9 pulgadas con ProMotion 120Hz, tasa de refresco, una resolución de 2622 x 1206 pixeles y un brillo máximo de 2000 nits.
Esto no es todo ya que el iPhone 16 Pro Max llega con el procesador más avanzado que Apple presentó en 2024, este es el Bionic A18 Pro, el cual llega acompañado de 8GB de RAM y 1 Terabyte de memoria interna. Si bien Apple no suelta este dato, se sabe que este iPhone llega con 4685 mAh de batería, con carga de 25W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Así de diferentes son el iPhone 16 Pro Max y 17 Pro Max. Foto: composición/MUKAE-@sh51a_ap
Y volviendo al tema de las cámaras, el iPhone 16 Pro Max llega con una configuración bastante eficiente: sensor de 48MP, gran angular de 48MP, teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. Videos en 4K a 60fps y fotografías en alta resolución para redes sociales.
Si bien el iPhone 16 Pro Max fue lanzado con un precio similar al del iPhone 17 Pro Max, lo cierto es que ahora lo puedes tener por 4200 soles, lo que implica una caída de más de 3000 soles. Este precio es más que aceptable para toda la tecnología que maneja.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50