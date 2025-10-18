- Hoy:
¿Quieres comprar tu primer iPhone? Este teléfono de Apple es ideal y cuesta como un Xiaomi
El iPhone 15 no solo es potente, el paso del tiempo ha hecho que baje su precio al mínimo. Pero, ¿vale la pena? Conocer por qué deberías comprarlo en 2025.
Los teléfonos de Apple, los famosos iPhone, son considerados como los equipos más emblemáticos del mercado móvil y es por ello que muchas personas 'sueñan' con tener uno de estos equipos en sus manos, ya sea por su diseño premium o sus cámaras con calidad 4K.
Si bien en septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo su nuevo iPhone 17, su elevado precio ha hecho que miles de usuarios busquen un equipo más accesible pero con gran calidad. Este es el caso del iPhone 15 de 2023, un dispositivo con gran rendimiento y precio más bajo, puesto que ahora lo puedes comprar por el mismo costo de un Xiaomi de gama media alta.
PUEDES VER: Yape quiere que renueves tu teléfono: aprovecha descuento de 1500 soles para comprar el iPhone 16
Para iniciar con este análisis del iPhone 15 debes saber que este teléfono de Apple pertenece a la gama alta, por lo que sus características son bastante avanzadas. En primer lugar, su pantalla tiene calidad OLED con 6.1 pulgadas, resolución 2556 x 1179 pixeles, además de 2000 nits de brillo, True Tone y compatibilidad con HDR.
Si hablamos de potencia, debes saber que este iPhone 15 llega con el procesador Apple Bionic A1, 6GB de RAM, además de 128GB, 256GB o 512GB en su versión más TOP. Esto no es todo ya que la batería de este equipo es de 3349 mAh con carga de 25W por cable.
Este es el iPhone 15. Foto: composición/mobilesyrup.com
Sin embargo, el mejor atributo de este iPhone 15 es el juego de cámaras, el cual te permite grabar en calidad 4K a 60fps. Los sensores que tiene son de 48MP, gran angular de 12MP y selfie de 12MP. Sin duda una de las mejores opciones para lo que vale este equipo.
Cabe señalar que los teléfonos de Apple, los iPhone, reciben actualizaciones por 5 años, por lo que este smartphone seguirá actualizado y recibe, por ejemplo, el iOS 26 que acaba de estrenar la marca. ¿Qué te parece?
