El mejor iPhone de Apple NO es el 17 Pro Max: cuerpo de titanio, cámaras 4K y 1TB de memoria
Si quieres comprar un iPhone de gran calidad con un precio insuperable, puedes comprar el iPhone 16 Pro Max. Conoce su destacada ficha técnica.
El pasado 9 de septiembre, Apple presentó al mundo su nuevo y renovado iPhone 17 Pro Max, el cual ahora cuenta con un nuevo módulo de cámaras, un procesador más potente y cámaras con 48MP.
Sin embargo, lejos de sorprender al mundo, este nuevo iPhone se ha convertido en una de las peores decepciones del 2025, puesto que este equipo ahora ya no es de titanio, no ha mejorado demasiado de su versión anterior y puede llegar a costar 2000 dólares.
Es por eso que el iPhone 16 Pro Max se ha convertido en una de las mejores alternativas en la gama alta. Lo mejor de todo es que su precio ha bajado demasiado y ahora cuesta, 4200 soles en algunas tiendas del país.
¿Quieres saber por qué este iPhone 16 Pro Max es mejor que el nuevo iPhone de 2025? En estas líneas vamos a describir todas las especificaciones de este teléfono premium que seguirá vigente por 4 años más y cuyo precio se ha desplomado de forma considerable.
Uno de los atributos más importantes del iPhone 16 Pro Max es el impresionante juego de cámaras que tiene. En este caso tenemos un sensor principal de 48MP, ultra gran angular de 48MP y teleobjetivo de 12MP con 5X óptico y selfie de 12MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 60fps, sino también fotografías de alta definición.
Este es el iPhone 16 Pro Max. Foto: archivo
Sin embargo, esto no es todo, ya que el teléfono de Apple llega con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6.9 pulgadas, provista de ProMotion 120Hz, además de un brillo máximo de 2000 nits y una resolución 2622 x 1206 pixeles.
¿Qué otras especificaciones tiene el iPhone 16 Pro Max? El procesador que maneja este teléfono de Apple es el Bionic A18 Pro, acompañado de 8GB de RAM, 512GB de memoria o 1TB de capacidad, además de una batería de 4600 mAh con carga de 25W.
Actualmente, para finales de 2025, podrás comprar este potente iPhone 16 Pro Max por 4200 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 1230 dólares en el mercado global.
