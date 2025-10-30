- Hoy:
Valera respondió fuerte a periodista por su comentario sobre antidoping y Universitario: "Hay..."
Álex Valera, conocido por su estilo directo, lanzó un fuerte mensaje contra los periodistas que afirmaron que en la Liga 1 no se realizan controles antidopaje, especialmente en los partidos de Universitario.
Álex Valera se caracteriza por ser un jugador sin escrúpulos a la hora de desmentir noticias que dañan su imagen y la de sus compañeros. Es por eso que, luego de que dos periodistas salieran al frente a hablar sobre que no se hacen exámenes antidopaje en los partidos de la Liga 1 y que esto beneficia a Universitario, el delantero crema salió al frente con un fuerte mensaje.
Álex Valera dio fuerte respuesta a periodistas por mentir sobre antidoping en Liga 1
Uno de los periodistas que reveló información sobre que no se hizo el control antidopaje de forma correcta fue Eddie Fleischman, quien mencionó que en el duelo entre Alianza Universidad y Alianza Lima no se realizó, dejando suspicacia.
"En ese partido debieron haberse realizado los exámenes antidopaje y no se hicieron porque alegaron que no iban a tener tiempo para tomar el avión. Así de improvisadas e incompetentes son las decisiones dentro de la federación", mencionó.
Además, no fue el único comunicador al hablar de este tema, pues Aldo Parodi mencionó que le pareció muy raro que un cuadro limeño, que no está acostumbrado a la altura, corra más que un cuadro de provincia que sí está condicionado.
"Que un equipo de Lima corra más que un equipo de altura en altura. Recordemos que en este campeonato, de manera transparente, no hay análisis de dopaje", dijo Parodi en referencia al duelo entre Universitario y ADT.
Álex Valera no se guardó nada y dio fuerte comentario en contra de Eddie Fleischman y Aldo Parodi.
Tras ello, Álex Valera salió al frente para dar un fuerte mensaje a los dos periodistas, ya que siente que se está mintiendo sobre la inexistencia de un examen antidopaje en la Liga 1.
"Creo que antes de hablar de que no hay examen antidopaje deberían investigar un poco más. En el partido con Ayacucho y Cristal hubo esos exámenes y yo fui uno de los que pasó, al igual que otros compañeros. Ahora es tan fácil hablar tanta porquería", dijo molesto.
"Todo tiene un límite. Que intenten desmerecer el trabajo de todos los compañeros que estamos en este deporte tan hermoso", finalizó.
Álex Valera arremetió contra Aldo Parodi y Eddie Fleischman por mala información sobre antidopaje en la Liga 1.
Las palabras de Valera revelan que sí existe el antidopaje en la Liga 1 y que los periodistas que desmerecen a los jugadores deberían investigar con más detalle sobre estos casos.
