Manco impactó tras revelar la liga donde Álex Valera puede continuar su carrera: "Avanzado"

Álex Valera completó una buena temporada en el 2025 al ser el goleador de Universitario de Deportes y lograr el tricampeonato nacional de la Liga 1. Por ello, diversas fuentes han revelado los equipos interesados en el delantero, y ahora Reimond Manco ha dado a conocer desde qué liga lo pretenden.

Reimond Manco revela en qué liga Álex Valera tiene conversaciones avanzadas para 2026

Manco utilizó su programa 'Línea de 5' para debatir sobre la información revelada por el representante de Valera, quien manifestó que Ceará de Brasil recibió la oferta del jugador para unirse a su equipo.

A su vez, Reimond Manco también dio una información en donde reveló que Álex Valera tiene una conversación avanzada con un cuadro de la Liga MX.

Video: Línea de 5

"Es cierto que Valera ha tenido un acercamiento con el Ceará, pero hay algo más avanzado con un equipo de México, un club de media tabla para arriba. Ha habido una comunicación importante y es muy posible que se dé", manifestó.

Estas palabras detallan que el club que estaría interesado en el goleador de Universitario suele disputar el torneo mexicano, el cual se encuentra en la media tabla para arriba, es decir, uno de los mejores del país.

Además, afirmó que hay una conversación importante, por lo que el fichaje de Valera a México podría realizarse en la próxima temporada de la Liga 1.

Álex Valera en Universitario 2025

Cabe mencionar que el también delantero de la selección peruana tiene buenas estadísticas en el Torneo Apertura, Clausura y la Copa Libertadores.

En el 2025, ha marcado 1 gol en el torneo internacional, mientras que a nivel peruano anotó 7 tantos en el primer torneo del año y en el segundo ya lleva 9, a falta de dos fechas, por lo que puede seguir aumentando.