Reimond Manco opinó fuerte sobre posible transferencia de Álex Valera: "Para eso..."

Tras una gran temporada, Universitario de Deportes salió tricampeón de la Liga 1 y provocó la locura de toda su hinchada alrededor de todo el Perú. Uno de los principales artífices de esta hazaña fue Álex Valera, delantero que a punta de goles despertó el interés de otros clubes en el extranjero y uno de ellos es de Brasil. En ese sentido, Reimond Manco opinó fuerte sobre la posibilidad de que el atacante se vaya al país de la samba.

El representante del delantero de la selección peruana, Ricardo Morales, dio a conocer que Ceará del Brasileirao está interesado en contratar al 'Riflle', pero de momento únicamente se ha dado un breve contacto y no hay negociación de por medio. Tras haberse conocido tal información, el popular 'Rei' brindó un firme comentario al respecto mediante la transmisión más reciente del programa Línea de 5, en YouTube.

"¿Valera al Ceará? Para eso, mejor que se quede en Universitario para pelear el 'tetra'. Es cierto que el Brasileirao es una mejor liga que la peruana, pero estaría yendo a un equipo que no tiene mucha tradición. Además, en el Ceará no va a tener tanto protagonismo como lo tiene en la 'U'", indicó el ex Alianza Lima ante la posible salida de Álex Valera, quien esta campaña marcó un total de 17 goles con la camiseta merengue.

¿Álex Valera se irá al Ceará de Brasil?

El agente del delantero de Universitario calmó a todos sus hinchas, ya que, según sus palabras, Álex Valera se encuentra totalmente centrado en la institución merengue y su principal objetivo es luchar la próxima temporada bajo el mando de Jorge Fossati. Recordemos que el año entrante la 'U' competirá en la Liga 1, buscando el tetracampeonato, y la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

¿Cuál es el valor de Álex Valera?

Actualmente, Álex Valera tiene un valor de 800 mil euros en el mercado de transferencias y es uno de los futbolistas más caros de todo el fútbol peruano. Sin embargo, esta no es la mejor cotización que ha tenido el atacante debido a que en el 2023 logró alcanzar los 900 mil euros.