- Hoy:
- Partidos de hoy
- Racing vs Flamengo
- Peñarol vs Plaza Colonia
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Banco de la Nación
La decisión que tomó Álex Valera sobre su futuro tras despertar el interés en Brasil
La decisión que tomó Álex Valera sobre su futuro tras ser contactado por Ceará de Brasil. El delantero está atravesando un gran momento y es la figura de Universitario.
Una de las figuras de Universitario tricampeón del fútbol peruano es Álex Valera. En una entrevista con RPP, el representante del delantero de 29 años, Ricardo Morales, indicó que hay comunicación con el Ceará de Brasil para un posible fichaje.
PUEDES VER: ¡Sorpresa! Destacado equipo del Brasileirao contactó a figura de Universitario: "Lo llamaron de..."
Eso sí, el agente del jugador de la selección peruana dejó en claro que no hay contacto oficial o negociaciones. Por el gran momento que está atravesando el delantero, no le faltará pretendientes en el mercado de pases.
La decisión que tomó Álex Valera sobre su futuro
Ricardo Morales indicó que la mentalidad de Álex Valera está puesta en Universitario. Explicó que el delantero, que pasó por la Copa Perú, está muy feliz en el cuadro estudiantil, quiere disputar la Copa Libertadores y luchar por lograr el tetracampeonato.
Álex Valera es la gran figura de Universitario
"Álex (Valera), lo que hoy quiere es quedarse en Universitario para pelear el tetracampeonato. Tiene contrato hasta el otro año y estamos enfocados en todo el tema de la 'U'", indicó el agente de 'valegol'.
¿Por qué se cayó las negociaciones de Álex Valera con Santos de Neymar?
En una parte de la entrevista, Ricardo Morales indicó que Álex Valera tuvo en la carpeta de Santos de Brasil. Sin embargo, por un tema de tiempos en el mercado de pases, las negociaciones no progresaron.
"Se han abierto varias ventanas a mitad de año. Hubo una conversación con la gente de Santos y lamentablemente el libro de pases se cerró y prestaron un jugador de uno de los equipos del Brasileirao", contó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50