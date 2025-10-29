La decisión que tomó Álex Valera sobre su futuro tras despertar el interés en Brasil

Una de las figuras de Universitario tricampeón del fútbol peruano es Álex Valera. En una entrevista con RPP, el representante del delantero de 29 años, Ricardo Morales, indicó que hay comunicación con el Ceará de Brasil para un posible fichaje.

Eso sí, el agente del jugador de la selección peruana dejó en claro que no hay contacto oficial o negociaciones. Por el gran momento que está atravesando el delantero, no le faltará pretendientes en el mercado de pases.

La decisión que tomó Álex Valera sobre su futuro

Ricardo Morales indicó que la mentalidad de Álex Valera está puesta en Universitario. Explicó que el delantero, que pasó por la Copa Perú, está muy feliz en el cuadro estudiantil, quiere disputar la Copa Libertadores y luchar por lograr el tetracampeonato.

Álex Valera es la gran figura de Universitario

"Álex (Valera), lo que hoy quiere es quedarse en Universitario para pelear el tetracampeonato. Tiene contrato hasta el otro año y estamos enfocados en todo el tema de la 'U'", indicó el agente de 'valegol'.

¿Por qué se cayó las negociaciones de Álex Valera con Santos de Neymar?

En una parte de la entrevista, Ricardo Morales indicó que Álex Valera tuvo en la carpeta de Santos de Brasil. Sin embargo, por un tema de tiempos en el mercado de pases, las negociaciones no progresaron.

"Se han abierto varias ventanas a mitad de año. Hubo una conversación con la gente de Santos y lamentablemente el libro de pases se cerró y prestaron un jugador de uno de los equipos del Brasileirao", contó.