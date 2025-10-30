0
EN DIRECTO
Lanús vs U de Chile HOY por Copa Sudamericana
EN VIVO
Previa Palmeiras vs Liga de Quito por Copa Libertadores

Campeón con Universitario fichó por club italiano y jugará destacado torneo

Para sorpresa de los hinchas, un club italiano fichó a un campeón con Universitario de Deportes, quien participará en un torneo de gran relevancia internacional que reunirá a futbolistas de clase mundial.

Luis Blancas
Campeón con Universitario fichó por club italiano y jugará destacado torneo
Campeón con Universitario fichó por club italiano y jugará destacado torneo | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes ha sido exportador de grandes jugadores como Juan Manuel Vargas, Andy Polo, Raúl Ruidíaz, Piero Quispe, Edison Flores y otros más. Sin embargo, esta disciplina no sería la única que brinda alegrías a los hinchas cremas, ya que el fútbol 7 cuenta con un destacado representante como Toni Alvarado, quien se unió a Gear 7 FC y competirá en la Kings League Italia.

En la última jugada, La Capital CF se impuso a Porcinos FC.

PUEDES VER: Lamine Yamal humilla a Ibai Llanos tras ganar su primer "clásico" en la Kings League: "No pueden con nosotros"

Campeón con Universitario fichó por club italiano y disputará destacado torneo

A través de sus redes sociales, el portal 'Dinastía Kings' informó que Toni Alvarado jugará en el Gear 7 FC y participará en la liga Italia de la Kings League, torneo creado por Gerard Piqué.

toni alvarado

Toni Alvarado, exjugador de Universitario, fichó por Gear 7 FC y jugará la Kings League Italia.

Además, en la página oficial de la mencionada competición internacional, se puede evidenciar que el exjugador de Universitario de Deportes ya figura como uno de los jugadores de Gear.

El también delantero de la selección peruana tiene, dentro de sus características, una media de 86 con diferentes habilidades que hicieron que el club italiano lo fichara. Toni Alvarado destaca en la Kings League por tener un físico en un nivel 88, duelos en 84, tiro 89, defensa 80, pase 82 y habilidad 84.

Cabe destacar que en 2024, fue la primera vez que Álvarado hizo historia al fichar por Persas FC en reemplazo de Reimond Manco bajo el liderazgo del streamer 'Zein'.

Por otro lado, Toni Alvarado logró vestir la camiseta de Universitario de Deportes, donde salió campeón en 2019 y también consiguió el subcampeonato ante Panta Walon en 2022 y 2023.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano