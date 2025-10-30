Campeón con Universitario fichó por club italiano y jugará destacado torneo

Universitario de Deportes ha sido exportador de grandes jugadores como Juan Manuel Vargas, Andy Polo, Raúl Ruidíaz, Piero Quispe, Edison Flores y otros más. Sin embargo, esta disciplina no sería la única que brinda alegrías a los hinchas cremas, ya que el fútbol 7 cuenta con un destacado representante como Toni Alvarado, quien se unió a Gear 7 FC y competirá en la Kings League Italia.

Campeón con Universitario fichó por club italiano y disputará destacado torneo

A través de sus redes sociales, el portal 'Dinastía Kings' informó que Toni Alvarado jugará en el Gear 7 FC y participará en la liga Italia de la Kings League, torneo creado por Gerard Piqué.

Toni Alvarado, exjugador de Universitario, fichó por Gear 7 FC y jugará la Kings League Italia.

Además, en la página oficial de la mencionada competición internacional, se puede evidenciar que el exjugador de Universitario de Deportes ya figura como uno de los jugadores de Gear.

El también delantero de la selección peruana tiene, dentro de sus características, una media de 86 con diferentes habilidades que hicieron que el club italiano lo fichara. Toni Alvarado destaca en la Kings League por tener un físico en un nivel 88, duelos en 84, tiro 89, defensa 80, pase 82 y habilidad 84.

Cabe destacar que en 2024, fue la primera vez que Álvarado hizo historia al fichar por Persas FC en reemplazo de Reimond Manco bajo el liderazgo del streamer 'Zein'.

Por otro lado, Toni Alvarado logró vestir la camiseta de Universitario de Deportes, donde salió campeón en 2019 y también consiguió el subcampeonato ante Panta Walon en 2022 y 2023.