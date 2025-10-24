- Hoy:
Lamine Yamal humilla a Ibai Llanos tras ganar su primer "clásico" en la Kings League: "No pueden con nosotros"
La segunda jornada de la Kings Cup España tuvo como plato de fondo el encuentro entre La Capital CF de Lamine Yamal vs. Porcinos FC de Ibai Llanos, donde el primero venció.
Durante la segunda jornada de la Kings Cup Spain (España), tuvo lugar uno de los partidos más esperados, el que es considerado por los fanáticos de la Kings League como el "nuevo clásico", en el cual se midieron los elencos de La Capital CF a cargo del astro del Barcelona, Lamine Yamal, contra los Porcinos FC de Ibai Llanos, creador de esta competencia, el mismo que tuvo un final de infarto definiendo ganador hasta el último minuto.
PUEDES VER: Ibai prueba el pan con chicharrón, queda anonadado y anuncia visita a Perú: "Es una put... locura"
Lamina Yamal venció a Ibai Llanos en la kings League
El partido fue muy peleado de principio a fin, pero sobre el final, faltando segundos para cumplir el tiempo suplementario, es que Julen Álvarez anota el 5-4 definitivo que le dio la victoria al cuadro de Yamal, no sin antes una breve polémica donde un gol de Porcinos FC fue anulado por posición adelante. Los de Ibai cantaron victoria por solo unos pocos segundos. 10 para ser exactos.
Los goles del triunfo de La Capital CF, cuyo presidente es el jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, vinieron por cuenta de: Soha (1), Masi Dabo (25), Lamine Yamal (32) de tiro penal, y doblete de Julen Álvarez (37 y 45).
Lamine Yamal brilla en la Kings League
Con la victoria, Lamine Yamal ingresó al campo de juego para celebrar con su equipo, a la vez de dejarle por sentado a Ibai, al menos por esta fecha, quién es el mejor: "No pueden con nosotros, estaba claro. Al final me puse nervios. Él (Ibai) falló el penal, yo lo he metido (...) hemos tenido más tiempo, eso ha sido la clave. Estamos muy felices".
¿A quién enfrenta Lamine Yamal en la fecha 3 de la Kings Cup?
Ahora, para la tercera fecha de la Kings Cup Spain, La Capital CF de Lamine Yamal se verá las caras contra 1K FC, mientras que el Porcinos FC hará lo propio ante El Barrio.
Estos partidos y los demás correspondientes a la tercer fecha de la King Cup España tendrán lugar el próximo jueves 30 de octubre de 2025.
