Castillo impacta tras confesar la actitud de Gorosito en las derrotas de Alianza: "Las cosas no..."

El ecuatoriano Eryc Castillo sorprendió al contar inéditos detalles sobre el comportamiento del técnico Néstor Gorosito cuando Alianza Lima tiene un resultado adverso.

Solange Banchon
Alianza Lima se prepara para recibir este viernes a Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 en Matute, y los futbolistas tienen todo el convencimiento de poder quedarse con los tres puntos con el apoyo de sus hinchas. En medio de este panorama, el extremo ecuatoriano Eryc Castillo destapó detalles sobre la interna del plantel.

Eryc Castillo habló sobre la actitud de Néstor Gorosito en las derrotas de Alianza Lima

Mediante una reciente entrevista con Alianza Play, el futbolista extranjero se refirió a la convivencia que hay en el 'equipo del pueblo' al lado del estratega argentino Néstor Gorosito, y especialmente cuando el plantel tiene resultados negativos, por consiguiente aprovechó para resaltar de gran manera la personalidad positiva del DT.

"Así han sido en los medios tiempos, en varios partidos que las cosas no nos ha ido bien, siempre está con la parte positiva para mejorar y eso es importante", expresó el veloz atacante.

"Siempre hay responsabilidad, pero que la alegría no se pierda. Eso es importante porque, así el resultado sea negativo, siempre está a disposición de la gente esté contenta. Entonces, eso te fortalece y te ayuda a que el próximo partido cambies esa realidad", agregó.

Eryc Castillo resaltó el profesionalismo de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Finalmente, Eryc Castillo aseguró que su actual entrenador es un gran profesional y siempre está a disposición de los futbolistas; escenario que llena de mucho optimismo al plantel en cada encuentro.

"Tipazo, tipazo. El profe es un tipo que siempre está abierto al diálogo. Siempre esta animando al grupo con una broma, con cualquier cosa, y eso te motiva a que el grupo esté bien. Es un tipo que siempre está positivo, más allá de cualquier resultado, siempre trata que la alegría no se pierda", finalizó.

Eryc Castillo renovó con Alianza Lima hasta la temporada 2028

A inicios de octubre, el ecuatoriano Eryc Castillo extendió su vínculo contractual con el club victoriano hasta finales de la temporada 2028. La noticia se dio en medio del buen presente que vive el atacante de 30 años, quien esta temporada registra 41 encuentros, 10 goles, y 7 asistencias.

