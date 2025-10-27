- Hoy:
¿Por qué comprar el iPhone 17 Air si este Motorola ultra delgado es igual de potente, tiene 3 cámaras y vale menos?
Motorola acaba de presentar su teléfono más DELGADO y POTENTE. Este es el Moto Edge 70 5G, un equipo con gran calidad y batería de 4800 mAh con carga ultra rápida.
Los teléfonos 'slim' o 'edge' se han convertido en la nueva tendencia en los smartphones y algunos de los equipos más emblemáticos, hasta ahora, son el Galaxy S25 Edge y iPhone 17 Air, dos de los equipos más delgados y potentes.
Sin embargo, todo parece indicar que el 'reinado' de Samsung y Apple va a terminar muy pronto, puesto que Motorola también lanzará su smartphone delgado y este es el Motorola Edge 70, también conocido en otros mercados como el Moto X70 Air, un dispositivo que no solo resalta por su extrema delgadez, solo 6 mm, sino también un procesador GAMER, cámaras de alta definición y amplio almacenamiento.
Si bien el Motorola Edge 70 ya se ha presentado en China, este teléfono llegará a otros países de Latam en solo algunos meses. Uno de los atributos más importantes de este smartphone es su pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución 1220 x 2712 pixeles, 120Hz de tasa de refresco y una protección Gorilla Glass 7i.
La potencia de este Motorola Edge 70 llega con el potente procesador Snapdragon 7 Gen 4, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria, además de una batería de 4800 mAh y carga de 68W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Este es el Motorola Edge 70. Foto: composición/SunnitonJRLiu - @SunnitonJRLiu
Esto no es todo ya que el nuevo teléfono ultra delgado de Motorola llega con cámaras de 50MP, principal y gran angular con OIS, además de un selfie de 50MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 30fps, sino también fotografías de alto rendimiento.
¿Qué precio tiene el Motorola Edge 70? Se estima que este Motorola llegará a un precio de 2000 soles, unos 500 dólares. ¿Qué te parece? Es mucho más barato que el iPhone 17 Air, además tiene un rendimiento mucho más amplio.
