Este Motorola tiene batería INFINITA de 6720 mAh, pantalla ultra fluida, cámara SONY y cuesta menos de $300

Motorola se ha convertido en una de las marcas más importantes en el mercado de los smartphones, puesto que sus últimos modelos no solo sobresalen por su diseño premium, sino también por su gran calidad a bajo precio.

La firma con capitales chinos acaba de presentar uno de sus teléfonos más completos, el Motorola G86 Power, el cual tiene una gran capacidad y una de las baterías más amplias, la cual supera los 6720 mAh. ¿Qué otras especificaciones posee? Aquí todos los detalles.

Para empezar el análisis del Motorola G86 Power debes saber que este Android pertenece a la gama media, por loq ue sus especificaciones no son tan elevadas. Su pantalla es de tipo pOLED de 6.67 pulgadas con una resolución SuperHD de 1220 x 2712 pixeles, además de un brillo máximo de 4500 nits y uan protección Gorilla Glass 7i.

Si hablamos de potencia, este Motorola llega con un procesador MediaTek Dimensity 7300, acompañado de 8GB de RAM, 512GB de memoria interna, expandible 1TB con microSD, una poderosa batería de 6720 mAh y carga de 30W, este es un punto flojo de este modelo.

Este es el Motorola G86 Power. Foto: Motorola

Las cámaras del Motorola G86 Power no son las mejores, pero tienen un alto rendimiento. Sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP y selfie de 32MP. Videos en 4K y fotografías en alta definición.

Lo mejor de todo es el precio, ya que este Motorola cuesta en Perú unos 1149 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 340 dólares. Sin duda es una de las mejores versiones en la gama media.