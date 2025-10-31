El iPhone 17 es genial, pero el Xiaomi 15T es mejor: gran pantalla, fotos increíbles y cuesta menos

Sin duda alguna, el Xiaomi 17 Pro Max está en boca de todos y el mundo entero espera que llegue a los diversos países del mundo para probar toda su potencia, pero al mismo tiempo, ya son miles los que disfrutan de las bondades del Xiaomi 15T, un smartphone que brilla con luz propia y, créeme, poco y nada le envidia a los gama alta más premium.

¿Por qué todos buscan el Xiaomi 15T?

Para comenzar, debemos decir que el Xiaomi 15T dispone de una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, una más grande de lo que se esperaba, lo cual está bien compensado con su resolución 1,5K de 2,772 x 1,280 píxeles, una solvente tasa de refresco de 120 hercios, así como 447 de densidad de píxeles por pulgada.

Siguiendo en el panel táctil, el mismo es compatible con contenido en HDR10+, Dolby Vision, así como protección anticaídas con Corning Gorilla Glass 7i, 3,200 nits de brillo máximo y resistencia acuática con certificación IP68.

En otro lado, el Xiaomi 15T nos trae el MediaTek Dimensity 8400 Ultra que no experimenta lags, baja de frames ni reinicios inesperados con videojuegos pesados, así como navegar por aplicaciones demandantes. En su almacenamiento, este celular nos trae un voluminoso RAM de 12GB con LPDDR5X, así como ROM de 256GB y 512GB con descargas en UFS 4.1.

Respecto a la generación pasada, nos trae una batería ampliada a 5,500mAh, incluyendo una carga rápida de 67W que, en los hechos, tendrá listo el terminal al 100 por ciento en unos 50 minutos. Su sistema operativo corre con HyperOS 3 basado en Android 16 que, al mismo tiempo está integrado con HyperAI, así como 6 años de actualizaciones para software y parches de seguridad.

Uno de los grandes ganchos para comprar el Xiaomi 15T, definitivamente, son las cámaras fotográficas, los cuales mantienen la colaboración con Leica, por lo que el lente principal es un Angular Ligh Fusion 800 de 50 megapíxeles con estabilización óptica, así como telefoto de 50 megapíxeles, gran angular de 12 megapíxeles y frontal de 32 megapíxeles.

El video consigue un gran trabajo, ya que podremos grabar a resolución máxima de 4K a 60fps. la cual es compatible con HDR10+, además de un buen trabajo en la estabilización.

¿Cuánto vale el Xiaomi 15T?

Como te has dado cuenta, el Xiaomi 15T es un celular con casi ningún punto en contra para lo que nos ofrece por su precio, por lo que podemos decir con libertad que es sumamente balanceado y una gran opción para comprar este 2025: