Xiaomi 17 Pro Max vs. Xiaomi 15T Pro: conoce ambos y descubre cuál te conviene comprar
Estos dos celulares fueron lanzados a finales de septiembre con un par de días de distancia entre ambos. Los dos grandes celulares, pero solo uno espera por ti.
Recientemente, el mundo de la tecnología quedó mudó con la salida de los nuevos iPhone 17, pero poco duró el entusiasmo al darnos cuenta que, salvo ciertos detalles, los de Apple se niegan a arriesgar; caso contrario ocurrió con Xiaomi quienes, decididos a plantar cara a la compañía de la manzana, lanzó un par de semanas después el asombroso Xiaomi 17 Pro Max con dos pantallas sin ser plegable ni flip.
Por ello, en la siguiente nota haremos una comparación justa entre el Xiaomi 17 Pro Max contra el Xiaomi 15T Pro, el actual rey de la gama alta económica, el mismo que es ya uno de los más buscados por aquellos que quieren prestaciones premium, pero con un precio mucho más realista.
Xiaomi 17 Pro Max: ficha técnica
|Xiaomi 17 Pro Max
|Características
|Pantalla delantera
|OLED de 6,9 pulgadas.
Resolución de 2,608 x 1,200.
Tasa de refresco de 120 hercios.
Brillo máximo de 3,500 nits.
HDR10+
Dolby Vision
|Pantalla trasera
|AMOLES Super Sunlight de 2,9 pulgadas.
Resolución de 967 x 596 píxeles.
Tasa de refresco de 120Hz.
Brillo máximo de 3,500 nits.
|Procesador
|Snapdragon 8 "Extreme Edition" Gen 5.
|RAM
|12GB/16GB
|ROM
|512GB/1TB
|Cámara
|Principal Leica de 50MP.
Telefoto 5X de 50MP.
Ultra gran angular de 50MP.
Frontal de 50MP:
|Batería
|7,500mAh
|Carga rápida
|Carga con cable de 100W.
Carga inalámbrica de 50W.
Carga inversa de 22,5W.
|Sistema operativo
|HyperOS 3 basado en Android 16.
|Resistencia
|IP68
|Precio
|US$ 900 dólares.
Xiaomi 17 Pro Max: ventajas
Este celular ofrece la máxima potencia, así como características de última generación, como su procesador cuya puntuación en AnTuTu supera a cualquiera en estos momentos.
Su enorme batería garantiza más de 3 días de uso continuo, a la vez de una carga rápida voluminosa. Además, sus sensores fotográficos con apertura f/2.6 nos darán un mejor comportamiento en condiciones de poca luz, mientras que los 50MP de su frontal garantiza selfies de altísima calidad.
Pero, el verdadero plus del Xiaomi 17 Pro Max es su pantalla trasera, con la cual, entre otras cosas, podrás disfrutar de la visualización de fotos, pero también ver las notificaciones.
Xiaomi 15T Pro: ficha técnica
|Xiaomi 15T Pro
|Características
|Pantalla delantera
|AMOLED de 6,83 pulgadas.
Resolución 1,5K de 2,772 x 1,280 píxeles.
447 ppp.
Tasa de refresco de 144Hz.
Brillo máximo de 3,200 nits.
HDR10+.
Dolby Vision
Protección Gorilla Glass 7i.
|Pantalla trasera
|No
|Procesador
|MediaTek Dimensity 9400+.
|RAM
|12GB
|ROM
|256GB/512GB/1TB
|Cámara
|Angular Light Fusion 900 de 50MP.
Telefoto X5 de 50MP.
Gran angular de 12MP.
Frontal de 32MP.
|Batería
|5,500mAh
|Carga rápida
|Carga con cable de 90W.
Carga inalámbrica de 50W.
|Sistema operativo
|HyperOS 3 basado en Android 16.
|Resistencia
|IP68
|Precio
|US$ 750 dólares
Xiaomi 15T Pro: ventajas
Por su parte, el Xiaomi 15T Pro es muy completo, a la vez de contar con un precio altamente competitivo, dotado de una gran experiencia en la pantalla, su procesador es perfecto para jugar videojuegos, así como para desplazarte por aplicaciones muy pesadas.
Pese a sus configuraciones más modestas que su hermano mayor, este dispositivo cuenta con sensores muy potentes, dando una gran experiencia en diversas tomas, así como una grabación en video en 8K a 30fps y 4K a 120fps.
Xiaomi 17 Pro Max vs. Xiaomi 15T Pro: ¿Cuál vale la pena comprar?
La decisión depende de ti. Si quieres y te alcanza para adquirir un celular con lo mejor de lo mejor, además de la novedad de una pantalla trasera muy eficiente, entonces, a ojo cerrado, compra el Xiaomi 17 Pro Max.
Por otro lado, si no te desvive la pantalla trasera, si priorizas una pantalla notable, con asombroso procesador para navegar y jugar, con gran calidad en todo y video, entonces, el Xiaomi 15T Pro espera por ti.
